AMD julkaisi Ryzen 5000 -sarjan APU-piirit kannettaviin

Ryzen 5000 -sarjan APU-piirit perustuvat pääosin uuteen Cezanne-arkkitehtuuriin, mutta kolmeen malliin on valittu sen sijasta Luciennena tunnettu uudelleenlämmitelty Renoir viime sukupolvesta.

AMD julkaisi tänään virtuaalisilla CES 2021 -messuilla uuden sukupolven Ryzen 5000 -sarjan APU-piirit kannettaviin. Uudet APU-piirit tunnettiin aiemmin Cezanne- ja Lucienne -koodinimillä.

Uudet Ryzen 5000 -sarjan APU-piirit jaetaan H- ja U-sarjoihin ja H-sarja edelleen H-, HS- ja HX-malleihin. H-sarjan APU-piirit perustuvat kaikki Cezanne-arkkitehtuuriin, kun U-sarjassa on sekaisin Cezanne- ja Lucienne-piirejä.

AMD ei jostain syystä ole maininnut ainoankaan nyt julkaistun APU-piirin grafiikkaohjaimen tarkkaa konfiguraatiota. Sekä Cezanne- että Lucienne-siruissa on kuitenkin parhaimmillaan kahdeksan Vega-arkkitehtuurin Compute Unit -yksikköä. Molemmat sirut tukevat kahdeksaa PCIe 3.0 -kaistaa.

Ryzen 5000H -sarjan APU-piirien sisältä löytyy parhaimmillaan kahdeksan Zen 3 -ydintä SMT-tuella, 16 Mt L3-välimuistia. H-malleissa APU-piirin TDP on asetettu 45 wattiin ja HS-malleissa 35 wattiin. Säästö TDP:ssä on saavutettu matalammalla peruskellotaajuudella. HX-mallien virallinen TDP on H-mallien tavoin 45 wattia, mutta ne on suunniteltu ylikellotettaviksi ja sallivat TDP:n ylityksen. Suorituskyvyn osalta AMD kertoo Ryzen 9 5900HX -mallin peittoavan Intelin Core i9-10980HK:n Cinebench R20 -testissä yhdellä säikeellä 13 prosentin erolla. Yleistä prosessorisuorituskykyä mittaavassa Passmark PT10:n prosessoripisteissä Ryzen on edellä peräti 35 % ja 3DMark Fire Striken fysiikkatestissä 19 %:n erolla.

Löydät Ryzen 5000H -sarjan oleellisimmat yksityiskohdat yllä olevasta taulukosta.

Ryzen 5000U -sarjassa viidestä mallista kaksi perustuu H-sarjan tapaan Cezanne-arkkitehtuuriin, mutta loput kolme mallia ovat Lucienne-koodinimellä tunnettuja uudelleenlämmiteltyjä Renoir-APU-piirejä. Cezanne-malleja ovat Ryzen 5 5600U ja 7 5800U, kun Ryzen 3 5300U-, 5 5500U- ja 7 5700U ovat Lucienneja. AMD:n omien testien mukaan Ryzen 7 5800U peittoaa Intelin Core i7-1185G7 -prosessorin PCMark10:n DCC-testissä 18 %:n erolla ja Applications-testissä 7 %:n erolla, Adobe Premieren enkoodaustestissä 44 %:n erolla ja Blender 3D:n säteenseurantatestissä 39 %:n erolla. Prosessorin kehutaan yltävän parhaimmillaan 17,5 tunnin akkukestoon yleisessä käytössä ja 21 tunnin kestoon videon katselussa, mutta diassa ei mainittu minkä kokoisella akulla lukemat on saatu.

Löydät Ryzen 5000U -sarjan oleellisimmat yksityiskohdat yllä olevasta taulukosta.

Lähde: AMD