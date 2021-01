NVIDIA julkisti GeForce RTX 3060:n työpöydälle ja RTX 30 -sarjan kannettaviin (Ampere)

NVIDIAn uusi RTX 3060 -näytönohjain saapuu myyntiin helmikuun lopulla 339 euron suositushintaan, kun kannettavia RTX 30 -näytönohjaimella on luvassa vielä tammikuun aikana.

NVIDIA on julkaissut CES 2021 -virtuaalimessuilla tänään uusia näytönohjaimia sekä kannettaviin että työpöydälle. Uudet RTX 30 -sarjan näytönohjaimet perustuvat luonnollisesti Ampere-arkkitehtuuriin.

NVIDIAn uutuus työpöydälle on odotetusti GeForce RTX 3060. Toistaiseksi ei ole varmuutta, perustuuko malli spekuloituun GA106-grafiikkapiiriin, vai entisestään leikattuun GA104:ään. Tämän myötä myös osa teknisistä yksityiskohdista on vielä hämärän peitossa. NVIDIAn mukaan RTX 3060:ssa on käytössä 3584 CUDA-ydintä ja 192-bittinen muistiohjain, jonka jatkeena on 12 Gt GDDR6-muistia. Grafiikkapiirin perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 1,32 ja 1,78 GHz. Näytönohjaimen TDP-arvo on 170 wattia.

GeForce RTX 3060 -näytönohjaimet saapuvat myyntiin helmikuun lopulla ja sen suositushinta on Suomessa 339 euroa.

Kannettavien puolelle NVIDIA julkaisi kerralla laskutavasta riippuen kolme tai kuusi uutta mallia. GeForce RTX 30 -sarjan mobiilipuolelle kuuluvat tässä vaiheessa RTX 3080, RTX 3070 ja RTX 3060 sekä jokaisesta erillinen Max-Q-versio matalammalla tehonkulutuksella. Valitettavasti RTX 3060:n työpöytäversion tapaan NVIDIA ei paljastanut uusien mobiilinäytönohjaintensa kaikkia teknisiä yksityiskohtia.

GeForce RTX 3080:n mobiiliversio perustuu GA104-grafiikkapiiriin ja siinä on käytössä 6144 CUDA-ydintä ja 256-bittinen muistiohjain. Grafiikkapiirin Boost-kellotaajuus on minimissään 1245 ja maksimissaan 1710 MHz. Muistiväylän jatkeena on 8 tai 16 Gt GDDR6-muistia. TDP-arvon minimirajaksi on asetettu 80 wattia ja maksimiksi tarkemmin määrittelemätön 150+ wattia.

GeForce RTX 3070 perustuu niin ikään GA104-grafiikkapiiriin, mutta sen kohdalla käytössä on vain 5120 CUDA-ydintä ja 256-bittisenä pysyvä muistiväylä. Grafiikkapiirin Boost-kellotaajuudet ovat minimissään 1290 ja maksimissaan 1620 MHz, kun TDP-arvon rajat ovat 80 – 125 wattia. RTX 3070:n tukena on 8 Gt GDDR6-muistia.

RTX 3060:n mobiiliversio perustuu työpöytämallin tapaan joko entisestään leikeltyyn GA104-grafiikkapiiriin, tai spekuloituun GA106-grafiikkapiiriin. Siinä on käytössä 3840 CUDA-ydintä ja 192-bittinen muistiohjain, jonka jatkeena on 6 Gt GDDR6-muistia. Grafiikkapiirin Boost-kellotaajuus on minimissään 1283 ja maksimissaan 1703 MHz, kun TDP-arvoksi voidaan asettaa 60 – 115 wattia.

Uuden GeForce RTX 30 -sarjan myötä kannettaviin tuotiin myös uusia ja päivittyneitä teknologioita. NVIDIAn uudet mobiilinäytönohjaimet tukevat muun muassa PCI Express 4.0 -väylää, Resizable BAR -ominaisuutta sekä päivittyneitä WhisperMode 2.0- ja Dynamic Boost 2.0 -teknologioita.

Dynamic Boost 2.0 -teknologia hyödyntää tekoälyverkkoa hallitsemaan grafiikkapiirin, näytönohjaimen muistin ja kannettavan prosessorin tehobudjettia siten, että kokoonpanosta saadaan puristettua paras mahdollinen suorituskyky jatkuvasti. WhisperMode 2.0 puolestaan säätää tekoälyverkon ohjaamana kannettavan tuuletinprofiileja optimoidakseen lämpötilaa ja jäähdytyksen äänekkyyttä reaaliajassa.

GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimet saapuvat kannettaviin 26. tammikuuta alkaen. Luvassa on pelikannettavien lisäksi myös uusia Studio-kannettavia tuottavaan työhön.

Lähde: NVIDIA