AMD julkisti Ryzen 6000 -sarjan kannettaviin, uusia RX 6000 -näytönohjaimia ja Ryzen 7 5800X3D -prosessorin

Keynotessa kerrottiin lisäksi tietoja tulevista Ryzen 7000 -sarjan Zen 4 -prosessoreista ja sen AM5-alustasta.

AMD piti juuri oman 2022 Product Premiereksi brändätyn CES-keynote-esityksensä. Käymme tässä uutisessa läpi pääpiirteittäin keynoten julkaisut ja pureudumme uutuuksiin tarkemmin myöhemmässä uutisoinnissa.

Ensimmäinen AMD:n uutuuksista on Rembrandt-koodinimellä aiemmin tunnettu ”APU-piiri” eli prosessori integroidulla näytönohjaimella. Ryzen 6000 -sarjana markkinoille saapuvat prosessorit on valmistettu TSMC:n N6-valmistusprosessilla ja niiden sisältä löytyy maksimissaan kahdeksan Zen3+-ydintä ja 12 Compute Unit -yksikön (768 stream-prosessoria) RDNA2-grafiikkaohjain sekä ensimmäistä kertaa Microsoftin Pluton-tietoturvaprosessori. Ryzen 6000 -mallit rikkovat lisäksi 5 GHz:n rajapyykin ensimmäisinä AMD:n prosessoreina vakiokelloilla. Kaverikseen uutuudet kaipaavat joko DDR5- tai LPDDR5-muisteja.

Kannettavat saavat lisäksi uusia Radeon RX 6000S- ja RX 6000M -sarjojen näytönohjaimia. RX 6000S -mallit on suunnattu erittäin ohuisiin kannettaviin ja ne ovat 20 % aiempia grafiikkapiirejä ohuempia paketointeineen. RX 6000M -sarjan uutuudet voidaan jakaa kahteen kategoriaan: Tuttuihin piireihin perustuvat 6x50M-päivitysversiot ja TSMC:n N6-prosessilla valmistettavaan Navi 24 -grafiikkapiiriin perustuvat 6500M- ja 6300M.

Työpöytänäytönohjaimiin uutta saadaan N6-prosessilla valmistettavien Radeon RX 6500 XT- ja RX 6400 -mallien muodossa, joskin jälkimmäinen on vain OEM-valmistajien saatavilla. RX 6500 XT on varustettu Navi 24:n täydellä 16 Compute Unit -yksikön eli 1024 stream-prosessorin konfiguraatiolla. Grafiiikkapiirin perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 2610 ja 2815 MHz ja 64-bittisen muistiväylän jatkeena on 4 Gt peräti 18 Gbps:n GDDR6-muistia. Muistiväylän tukena on 16 Mt Infinity Cache -välimuistia.

AMD julkisti myös odotetun 3D V-Cache -välimuistilla varustetun Ryzenin, mutta kenties hieman yllättävästikin vain yhden mallin voimin. Ainakin toistaiseksi ainut 3D V-Cache -kuluttajaprosessori tottelee nimeä Ryzen 7 5800X3D. Prosessori on vanhemman 5800X:n tavoin 8-ytiminen, mutta TDP:n pitäminen 105 watissa on pakottanut yhtiön leikkaamaan peruskellotaajuuden 3,4 GHz:iin ja Boost-kellotaajuuden 4,5 GHz:iin. Prosessorissa on 3D V-Cachen myötä yhteensä 96 Mt L3-välimuistia ja sen luvataan parantavan pelisuorituskykyä keskimäärin 15 %. Ryzen 7 5800X3D sopii 400- ja 500-sarjojen piirisarjoilla varustetuille emolevyille ja tulee myyntiin kevään aikana.

Viimeiset uutiset koskivat vuoden jälkimmäisellä puoliskolla julkaistavia Zen 4 -prosessoreita ja AM5-alustaa. AM5 on LGA1718-kanta ja se tukee Zen 4 -prosessoreiden kanssa PCI Express 5.0 -standardia ja DDR5-muisteja. Esitys varmisti myös aiemmat vuodot varsin erikoisen mallisesta lämmönlevittäjästä. Ryzen 7000 -sarjana markkinoille saapuvat prosessorit valmistetaan N5-prosessilla.