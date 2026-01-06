Tilanteesta huolimatta Asuksen mobiilipuoli jatkaa esimerkiksi ohjelmistopäivitysten tarjoamista jo ostettuihin älypuhelimiin.

Taiwanilainen Asus, joka on jo vuosia erikoistunut mm. tietokonekomponentteihin, on julkaissut säännölliseen tahtiin myös omia älypuhelimiaan esimerkiksi Zenfone– ja ROG Phone -sarjojensa muodossa, joskin vaihtelevalla menestyksellä. Nyt valmistajalta on kuitenkin kerrottu, että vuodelle 2026 uusia puhelinmalleja ei ole suunnitelmissa.

Asus on kuitenkin täsmentänyt, ettei mobiilipuolen toiminta ole loppumassa kokonaan, vaan esimerkiksi ohjelmistopäivitysten jakelu ja takuuasioiden hoitaminen pyörii edelleen tuttuun tapaan asiakkaille, joilta valmistajan puhelin taskusta jo löytyy.

Asuksella on jo pitkään ollut haasteita saada puhelinbisneksensä taloudellisesti kannattavaksi, mikä vaikutti osaltaan tuoreeseen päätökseen, ja valmistaja keskittyykin jatkossa ydinosaamiseensa, eli muuhun tietotekniikkaan sekä pelaamiseen.

Lähde: DigiTimes