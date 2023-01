AMD julkaisi Ryzen 7000 -sarjaan perusmallit ja uudet 3D V-Cache -huippumallit

AMD:n mukaan uusi Ryzen 7 7800X3D peittoaa viime sukupolven Ryzen 7 5800X3D:n peleissä jopa 21-30 %:n erolla.

AMD:n CES-keynotessa ensin lavan valtasivat mobiilipuolen tuotteen, mutta myös työpöytäpuolelle saatiin uutta. Kenties hieman yllättävästikin yhtiö on tuomassa 3D V-Cache -välimuistin Zen 4 -sukupolveen varsin nopealla aikataululla.

AMD:n ensimmäinen 3D V-Cache -sukupolvi saapui markkinoille monien pettymykseksi vain yhtenä 8-ytimisenä mallina. Toinen sukupolvi korjaa tämän, sillä Ryzen 7000 -sarjaan saadaan kerralla kolme 3D V-Cache -mallia: Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7900X3D ja Ryzen 9 7950X3D. Prosessorit noudattavat ydinten osalta odotettua kaavaa: Ryzen 7 on 8-ytiminen ja 9-mallit 12- ja 16-ytimisiä.

Mukaan mahtuu kuitenkin myös yllätyksiä, joista ensimmäinen on itse X3D-välimuistissa. Ryzen 7 5800X3D:ssa ja nyt uudessa 7800X3D:ssa on kummassakin 96 Mt L3-välimuistia, joista 32 Mt on suoraan prosessorisirulla ja 64 Mt X3D-välimuistisirulla sen päällä. Uusissa Ryzen 9 -malleissa kahdella prosessorisirulla voisi siis olettaa olevan maksimissaan jopa 192 Mt L3-välimuistia, mutta sen sijasta sitä on tarjolla vain 128 Mt. Havainnekuvan perusteella AMD onkin päätynyt asentamaan Ryzen 9 -malleissa 3D V-Cache -välimuistia vain toiselle prosessorisiruista.

AMD:n testien mukaan Ryzen 7 7800X3D peittoaa viime sukupolven 5800X3D:n peleissä 21-30 %:n erolla, kun käytössä on 1080p-resoluutio. Järempi Ryzen 9 7950X3D taas peittoaa yhtiön mukaan Core i9-13900K:n peleissä 1080p-resoluutiolla 13-24 %:n erolla, kun hyötyohjelmissa eroa kertyy laajemmalla skaalalla 4-52 prosenttia.

Uusien X3D-mallien lisäksi AMD julkaisi CES-tapahtumassaan Ryzen 7000 -sarjaan uudet 65 watin TDP:llä varustetut ”perusmallit”. Prosessoreiden ominaisuuksissa ei ole yllätyksiä, Ryzen 5 7600 on 6-ytiminen, 7 7700 8-ytiminen ja 7900 12-ytiminen. 16-ytimistä ”perusmallia” ei julkaistu.

AMD:n mukaan uusi Ryzen 9 7900 tarjoaa jopa 47 % parempaa energiatehokkuutta, kuin syksyllä julkaistu 7900X. Suorituskykyä on vertailtu Cinebenchin moniydintestissä koko kokoonpanon kulutusta mittaamalla, mutta suoraa pistevertailua ei ollut tarjolla. Suoraan suorituskykyä on verrattu viime sukupolven Ryzen 9 5900X:ään, jonka 7900 peittoaa AMD:n mukaan peleissä 7-31 ja hyötyohjelmissa 12-48 prosentin erolla. Erot ovat samansuuntaisia myös Ryzen 5 5600X:n ja 7600:n sekä Ryzen 7 5800X:n ja 7700:n kohdalla, vaikka pieniä heittoja molempiin suuntiin onkin.

Uudet Ryzen 7000 -sarjan perusmallit tulevat saataville 10. tammikuuta ja Ryzen 7000X3D-mallit helmikuussa.