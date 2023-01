Ryzen 7040 -sarjan Phoenix Point tarjoaa Zen 4:n, RDNA 3:n ja XDNA-tekoälykiihdyttimen yhdessä paketissa, kun 7045-sarjan Dragon Range lainaa toteutustaan työpöytäpuolelta.

CES 2023 -messujen viralliset keynote-esitykset on polkaistu käyntiin AMD:n toimitusjohtaja Lisa Sun toimesta. Yhtiön keynotessa julkistettiin odotetusti uusia prosessoreita sekä työpöydälle että mobiiliin, eikä näytönohjainpuolikaan ihan tyhjilleen jäänyt.

AMD:n uudet Phoenix Point -koodinimellä tunnetut Ryzen 7040 -prosessorit ovat ohuisiin kannettaviin suunniteltuja Zen 4 -prosessoreita ryyditettynä RDNA3-grafiikkaohjaimella ja uudella XDNA-arkkitehtuurin Ryzen AI -kiihdyttimellä. Ne valmistetaan TSMC:n N4-perheen valmistusprosessilla.

Prosessoreissa on enimmillään kahdeksan prosessoriydintä, joiden tukena on 32 Mt L3-välimuistia. RDNA 3 -grafiikkaohjaimessa on 12 CU-yksikköä (768 streamprosessoria) ja sen Xilinx-perintönä syntynyt AI Engine tukee maksimissaan neljää tekoälysäiettä. Ryzen 7040 -prosessoreiden TDP-arvo on konfiguroitavissa 35-45 wattiin. Löydät prosessoreiden oleellisimmat tiedot yllä olevasta diasta.

Järeämpiin kannettaviin tarjolle tulee puolestaan Ryzen 7045 -sarja, joka tunnettiin aiemmin Dragon Range -koodinimellä. Käytännössä kyse on työpöydältä tutuista Zen 4 -prosessoreista mobiiliformaattiin sovitettuna, eli siitä löytyy yksi tai kaksi prosessorisirua ja erillinen IO-siru. Koska kyse on pohjimmiltaan samoista siruista, tiedetään jo valmiiksi, että IO-siru valmistetaan TSMC:n N6- ja prosessorisirut N5-perheen prosesseilla. Löydät prosessoreiden oleellisimmat tiedot yllä olevasta diasta.

AMD:n testien mukaan Ryzen 9 7945HX peittoaa viime sukupolven 6900HX:n Cinebenchissä yhdellä ytimellä 18 ja kaikilla ytimillä jopa 78 %:n erolla. Pelipuolella suorituskyvyn kerrotaan parantuneen 29-62 prosenttia.

Kolmas uutuus kannettaviin ovat AMD:n uudet Radeon RX 7600M-, RX 7600S ja RX 7700S -erillisnäytönohjaimet kannettaviin, joista jälkimmäinen on optimoitu ohuimpiin kannettaviin matalammalla rakenteella ja TDP:llä. Radeon RX 7600M ja 7600S sisältävät 28 RDNA3 Compute Unit -yksikköä eli 1792 streamprosessoria, kun RX 7600M XT- ja 7700S -malleissa on 32 CU:ta eli 2048 streamprosessoria. Molemmissa on 128-bittinen muistiväylä, jonka tukena on 32 Mt Infinity Cache -välimuistia ja 128-bittinen muistiväylä. Löydät mallien oleellisimmat tiedot yllä olevasta diasta.

AMD:n omien testien mukaan RX 7600M XT on nopeampi, kuin GeForce RTX 3060:n työpöytäversiot yhdeksän pelin testipatteristolla, kun käytössä on 1080p-resoluutio. RX 7700:aa verrattiin puolestaaan viime sukupolven 6700S:ään, johon eroa tuli pelistä riippuen 18-40 %:n erolla.