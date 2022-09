Kuten AMD:n uusi nimeämiskäytäntö kertoo, 7020-sarjassa on Zen 2 -arkkitehtuurin prosessoriytimet, jotka ovat saaneet rinnalleen LPDDR5-muistit ja RDNA2-grafiikkaohjaimen.

AMD ilmoitti hiljattain uusivansa mobiilipuolen nimeämisen ensi vuodesta alkaen. Ensi vuosi alkoi kuitenkin etuajassa, sillä yhtiö on nyt julkaissut ensimmäiset Ryzen 7020 -sarjan mobiiliprosessorit.

Kuten nokkelimmat knikkeknattertonit johtopäättelivät jo nimestä, Mendocino-koodinimellisessä prosessorissa on käytössä Zen 2 -prosessoriytimet, joiden pariksi on saatu RDNA2-arkkitehtuuriin perustuva grafiikkaohjain. Mallistoon kuuluu ainakin tässä vaiheessa neljä prosessoria: Athlon Silver 7120U, Athlon Gold 7220U, Ryzen 3 7320U ja Ryzen 5 7520U. Prosessorit valmistetaan TSMC:n N6-valmistusprosessilla.

Ryzen 3 7320U ja 5 7520U ovat kumpikin neliytimisiä ja ne voivat suorittaa SMT-teknologian avulla maksimissaan kahdeksaa säiettä samanaikaisesti. Athlon Goldissa ytimiä on kaksi, mutta SMT-teknologiaa ei ole kytketty pois käytöstä eli se kykenee suorittamaan samanaikaisesti neljää säiettä. Athlon Silverissä on jätetty vielä SMT pois käytöstä eli se suorittaa vain kahta säiettä samanaikaisesti. Kaikkien neljän prosessorin grafiikkaohjain tottelee nimeä Radeon 610M ja siinä on käytössä kaksi RDNA2 Compute Unit -yksikköä eli 128 Stream-prosessoria. Kaksi CU:ta tarkoittaa käytännössä käyttökelpoisuutta lähinnä mediakulutukseen ja yksinkertaisiin selainpeleihin. Löydät prosessoreiden kellotaajuudet Athlon Silveriä lukuunottamatta uutisen pääkuvasta. Athlon Silver 7120U:n perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 2,4 ja 3,5 GHz.

AMD:n tiedotteen mukaan Mendocino-kannettavia on luvassa ainakin Acerilta, HP:lta ja Lenovolta. Kannettaville tulee olemaan yhteistä ainakin moderni valmiustila, äänikomennolla herättäminen, pikalataustuki ja LPDDR5-muistit. Prosessoreihin on myös integroitu Microsoftin Pluton-tietoturvaprosessori.

