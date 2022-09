Ajureiden ainut merkittävä uudistus on tuki CoD: Modern Warfare II:n avoimelle beetalle, mutta mukana on myös korjaus pitkään vaivanneeseen Enhanced Sync -ongelmaan.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software Adrenalin Edition 22.9.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreiden integroituja grafiikkaohjaimia.

AMD Software 22.9.1 -ajureiden ainut merkittävä uudistus on virallinen tuki Call of Duty: Modern Warfare II:n avoimelle beetaversiolle. Valitettavasti mukana ei ole mainintoja mahdollisista suorituskykyeroista.

Tällä kertaa korjattuja bugeja on vain yksi, mutta sitäkin isompi: AMD on ajurien julkaisutiedotteen mukaan nitistänyt lopultakin Enhanced Sync -ominaisuutta ikuisuuden vaivanneen ongelman, tai ainakin ison osan sitä. Tarkemmin kyse on Enhanced Syncin aiheuttamista mustista ruuduista pelatessa tai videoita katsellessa, jos käytössä on useampi näyttö Extended-tilassa ja Enhanced Sync kytkeytyy päälle tai pois. Mitään muitakaan Enhanced Synciin tai mustiin ruutuihin liittyviä tiedossa olevia ongelmia ei ole kuitenkaan listattu, eli toivotaan sen episodin olevan nyt taputeltu.

Tiedossa olevia ongelmia uusissa ajureissa ovat esimerkiksi GPU:n käyttöastemittarin mahdollinen jumittaminen 100 %:iin pelistä poistumisen jälkeen, kuvassa mahdollisesti näkyvät hetkelliset artifaktit peli- ja videoikkunoiden välillä vaihdellessa ja RX 6000 -sarjan näytönohjaimilla saattaa esiintyä nettisivuille upotetuissa videoissa frame droppeja näyttämättä jääneitä ruutuja. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä