Ryzen 7040U -sarjan prosessoreissa Zen 4 -ydinten rinnalta löytyy RDNA3-grafiikkaohjain ja joidenkin mallien kohdalla Ryzen AI -tekoälykiihdytin.

AMD on julkaissut uudet Ryzen 7040U -sarjan prosessorit vähävirtaisiin kannettaviin. Uutuudet perustuvat samaan Phoenix-siruun, kuin muutkin Ryzen 7040 -prosessorit.

Vähävirtaisia Ryzen-prosessoreita tulee saataville Ryzen 3-, 5- ja 7-sarjan malleina. Kaikille niistä on yhteistä SMT-tuki, eli kukin prosessoriydin kykenee suorittamaan samanaikaisesti kahta säiettä. Prosessoreiden TDP-arvo on konfiguroitavissa 15-30 watin välillä.

Tehokkaimmassa Ryzen 7 7840U:ssa on käytössä täysi siru, eli kahdeksan Zen 4 -prosessoriydintä ja 12 Compute Unit -yksikön Radeon 780M -grafiikkaohjain sekä Ryzen AI -kiihdytin. Prosessoriydinten peruskellotaajuus on 3,3 GHz ja maksimi Boost-kellotaajuus 5,1 GHz, kun iGPU sykkii 2,7 GHz:n kellotaajuudella.

Ryzen 5 7640U leikkaa kaksi prosessoriydintä ja neljä CU:ta, eli käytössä on kuusi prosessoriydintä ja 8 Compute Unit -yksikön iGPU. Prosessoriydinten perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 3,5 ja 4,9 GHz, kun Radeon 760M -grafiikkaohjaimen kellotaajuus on pykälää isoveljeä matalampi 2,6 GHz. Prosessorissa on mukana myös Ryzen AI -kiihdytin.

Toinen Ryzen 5 -malli, 7540U, pitää samat kuusi prosessoriydintä 3,2 GHz:n perus ja 4,9 GHz:n Boost-kellotaajuuksin, mutta grafiikkaohjaimessa on käytössä enää vain neljä 2,5 GHz:n Compute Unit -yksikköä ja Ryzen AI -kiihdytin on kytketty pois käytöstä. Prosessorissa on käytössä samat 16 Mt L3-välimuistia, kuin suorituskykyisemmissäkin malleissa.

Pahnan pohjimmainen malli tottelee nimeä Ryzen 3 7440U. Prosessorissa on käytössä neljä prosessoriydintä, joiden perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 3,0 ja 4,7 GHz. Grafiikkaohjaimena on sama Radeon 740M kuin 7540U:ssa, eli neljä Compute Unit -yksikköä 2,5 GHz:n kellotaajuudella. Ryzen 3:sta on kytketty puolet L3-välimuistista pois, eli sitä on käytettävissä vain 8 Mt.

Suorituskyvyn osalta AMD otti Ryzen 7 7840U:n verrokiksi Intelin Core i7-1360P:n ja Applen M2:n. Yhtiön testien mukaan Ryzen vie voiton Intelistä PCMark, Procyon ja Kraken -testien tuloksien perusteella 29-128 %:n erolla ja Passmarkissa eroa tulee 89 % Ryzenin eduksi. Apple M2:n kohdalla testisovelluksina oli Cinebench R23, Passmark 10, Kraken, Pugetin teestikokonaisuus ja Blender. AMD:n lukujen mukaan Ryzen vie joka kategoriassa voiton 5-14 %:n erolla, pois lukien monisäikeistyvät hommat ja Passmark 10, joissa eroa tulee 72 ja 75 %. Pelisuorituskyky Core i7-1360P:n Xe-grafiikkaohjaimeen verrattuna 1080p-resoluutiolla matalin kuvanlaatuasetuksin menee helposti Ryzenin Radeon 780M:n nimiin. Yhdeksän pelin testipatteristolla ero oli 30-91 % ja kymmenentenä pelinä olleessa Cyberpunk 2077:ssa eroa tulee jopa 139 %.

Vaikka prosessorit on nyt julkaistu, menee vielä tovi ennen kuin niihin perustuvia kannettavia on lupa odottaa markkinoille.