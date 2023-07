AMD julkaisi uuden Radeon RX 7900 GRE -näytönohjaimen

Uutuus perustuu muiden RX 7900 -mallien tavoin Navi 31 -grafiikkapiiriin, mutta GRE:ssä GCD ja kuusi MCD-sirua on istutettu 256-bittisen muistiväylän mahdollistamana aiempaa pienempään paketointiin.

AMD on julkaissut Kiinassa pidetyillä China Joy -messuilla uuden Radeon RX 7900 GRE -näytönohjaimen. RX 7900 GRE tai epävirallisemmin Golden Rabbit Edition tulee jälleenmyyntiin vain Kiinassa, mutta se on maailmanlaajuisesti tietokonevalmistajien käytettävissä ja esimerkiksi Saksassa on jo ehditty listaamaan ensimmäiset valmiskokoonpanot ko. näytönohjaimella.

Radeon RX 7900 GRE perustuu Navi 31 -grafiikkapiiriin isoveljiensä tavoin, mutta sitä on leikattu entisestään. Grafiikkapiirissä on käytössä 80 Compute Unit -yksikköä eli 5120 streamprosessoria, 80 teksturointi- ja RT-yksikköä sekä 160 AI-kiihdytintä. Muistiohjain on leikattu 256-bittiseksi eli käytössä on neljä muistiohjainsirua ja sen myötä 64 Mt Infinity Cache -välimuistia. Grafiikkapiirin Game- ja Boost-kellotaajuudet ovat 1880 ja 2245 MHz. Näytönohjaimen TDP-arvo on 260 wattia.

Vaikka käytössä on Navi 31, siru on istutettu fyysisesti aiempia Navi 31 -malleja pienempään paketointiin. AMD ei ole antanut eri paketoinnille mitään suoraa selitystä, mutta oletettavasti muistiväylän ja tehonkulutusbudjetin rajoittaminen ovat mahdollistaneet vähempien pinnien käytön ja sen myötä pienemmän paketin. Itse GCD-grafiikkasirun rinnalla on pienemmästä paketoinnista huolimatta kuusi muistiohjainsirua, mutta kaksi niistä on pois päältä tai ns. ”dummy-siruja” eli tyhjää piitä.

AMD vertailee uutuutta ensisijaisesti edeltävän sukupolven Radeon RX 6800 XT -malliin. Yhtiön omien testien mukaan RX 7900 GRE peittoaa RX 6800 XT:n keskimäärin 13 % erolla. Suurimmillaan ero on Call of Duty Modern Warfare II:ssa, jossa 7900 GRE on jopa 26 % nopeampi, mutta toisaalta joukosta löytyy myös selkeänä poikkeuksena Rainbow Six Siege, jossa 6800 XT voittaa 7900 GRE:n. Toisissa AMD:n testeissä näytönohjain on pelistä riippuen joko suurin piirtein tasoissa, tai muutamia prosentteja nopeampi, kuin GeForce RTX 4070. Expreviewin riippumattomissa testeissä tulokset ovat samankaltaisia AMD:n lukujen kanssa.

Radeon RX 7900 GRE:n viralliseksi verottomaksi suositushinnaksi on listattu 649 dollaria, mutta koten jo todettua, näytönohjain ei ole tulossa jälleenmyyntiin länsimarkkinoilla. Tähän mennessä omia mallejaan ovat julkistaneet täälläkin tunnetuista merkeistä ainakin Sapphire, PowerColor ja XFX.

