Prosessori vastaa käytännössä täysin työpöydältä tuttua Ryzen 9 7950X3D:tä, pois lukien 300 MHz matalampi Boost-kellotaajuus, pienempi TDP-arvo sekä kannettaviin sopiva paketointi.

Nettiin vuoti hiljattain listaus kannettavasta julkaisemattomalla Ryzen 9 7945HX3D -prosessorilla. Nyt AMD on julkaissut 3D V-Cache -välimuistilla varustetun prosessorin kannettaviin myös virallisesti.

AMD Ryzen 9 7945HX3D on yhtiön mukaan ultimaattinen peliprosessori kannettaviin ja ainakin rautaa väitteen tueksi löytyy rutkasti. Dragon Range-X -arkkitehtuuriin perustuva prosessori on paketointiaan ja TDP-arvoaan lukuun ottamatta käytännössä vastaava, kuin työpöytäpuolen Ryzen 9 7950X3D.

Ryzen 9 7945HX3D on varustettu 16 Zen 4 -prosessoriytimellä, jotka kykenevät suorittamaan samanaikaisesti 32 säiettä. Prosessoriydinten maksimikellotaajuus on 5,4 GHz, eli 300 MHz matalampi kuin työpöydän 7950X3D:llä. L3-välimuistia on 3D V-Cachen ansiosta 128 Mt ja prosessorin TDP-arvo on ”55+ wattia”, mikä viittaa konfiguroitavaan TDP-arvoon.

AMD:n testien mukaan Ryzen 9 7945HX3D:n 3D-välimuisti parantaa prosessorin suorituskykyä Shadow of the Tomb Raider -pelissä 70 watin TDP:llä 11 % ja 40 watin TDP:llä jopa 23 prosenttia. Laajemmassa pelikatsauksessa 7945HX3D peittosi 7945HX:n 4-53 % erolla. Pienimmillään ero oli DOTA 2:ssa ja suurimmillaan Riftbreakerissä. Pelkkää voittoa pelitestit eivät kuitenkaan olleet, sillä Strange Brigadessa 7945HX oli noin 4 % nopeampi, kuin 7945HX3D.

Ryzen 9 7945HX3D tulee saataville 22. elokuuta Asuksen ROG Strix SCAR 17 X3D -kannettavan mukana. Tiettävästi prosessori ei ole kuitenkaan yksinoikeudella Asuksen käytössä, vaan muilta valmistajilta seurannee omat kannettavansa syksyn mittaan.

