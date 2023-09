Ajureissa on mukana uudet HYPR-RX- ja Anti-Lag+ -teknologiat sekä uusin tempuin päivitetty Radeon Boost -ominaisuus.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software 23.9.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtiesn sekä Zen-prosessoreiden integroituja grafiikkaohjaimia.

AMD Software 23.9.1 -ajureissa on mukana useampiakin uusia ominaisuuksia. AMD Radeon Anti-Lag+ on yhtiön uusi viiveitä vähentävä teknologia, joka toimii ainakin tällä haavaa vain RDNA3-arkkitehtuurilla. Teknologia vaatii tuen peliltä ja se on nyt julkaisuhetkellä tuettu 12 pelissä. Voit tutustua AMD:n omiin testeihin sen viiveitä pienentävästä vaikutuksesta ja tulevien ajuripäivitysten laajenevasta pelituesta yhtiön verkkosivuilta. AMD Radeon Boost on päivittynyt tukemaan uutta Anti-Lab+-ominaisuutta ja se on nyt myös tietoinen hiiren herkkyydestä, joka auttaa minimoimaan dynaamisen resoluution aiheuttaman kuvanlaadun heikkenemisen. AMD HYPR-RX on puolestaan uusi ajurioptio, joka integroi yhteen pakettiin Anti-Lag+, Boost- ja Radeon Super Resolution- sekä Fluid Motion Frames -teknologiat, mutta viimeisintä kolmikosta joudutaan vielä odottamaan ensi vuoden ensimmäiselle neljännekselle asti.

Ajureissa on korjattu tällä kertaa vain virheilmoitus, jota on havaittu valittaessa spatiaaliäänitilaksi Dolby Atmos for home theatre. Tiedossa olevia ongelmia ovat muun muassa Baldur’s Gate 3:n mahdollinen kaatuilu Vulkan-rajapinnalla, SMITE:n kaatuilu sekä vanha tuttu Performance Metrics Overlayn FPS-mittarin toimimattomuus joissain peleissä. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä