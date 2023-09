AMD julkaisi uudet AMD Software 23.9.2 -ajurit näytönohjaimilleen

Lies of P-, Party Animal ja The Crew Motorfest -pelejä tukevia ajureita julkaistiin poikkeuksellisesti kahdet: yhdet RDNA-näytönohjaimille ja toiset Vega- ja Polaris-arkkitehtuureihin perustuville GCN-näytönohjaimille.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. AMD Software Adrenalin Edition 23.9.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat poikkeuksellisesti joko vain RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia tai vain Polaris- ja Vega-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia. Integroitujen grafiikkaohjainten puolella tuki on ilmeisesti kuitenkin ennallaan eli kaikki Zen-arkkitehtuureihin perustuvien prosessoreiden integroidut, pois lukien käsikonsolipiirit, olisivat tuettuina kummallakin ajurilla. AMD suosittelee AMD Auto-Detect and Install Tool -työkalun käyttöä, mikäli samassa koneessa on sekä RDNA- että GCN-pohjaisia (Polaris, Vega) näytönohjaimia.

AMD Software 23.9.2 -RDNA-ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki Lies of P-, Party Animal- ja The Crew Motorfest -peleille. Lisäksi ajurit tukevat Microsoft Agility SDK:n tuoreimpia versioita ja sen myötä esimerkiksi Shader Model 6.8 -ominaisuuksia. Radeon Anti-Lag+ on puolestaan päivittynyt tukemaan Starfieldiä, Witcher 3:sta, Elden Ringiä sekä Immortals of Aveumia. Ominaisuus tukee nyt myös overlay-ikkunaa, joka näyttää reaaliaikaisen koko järjestelmän viiveen. GCN-ajureissa on mukana tuki samoille peleille, mutta ei muita uudistuksia.

RDNA-ajureiden korjattujen bugien listalle ovat päässeet tällä kertaa Baldur’s Gate 3:sen kaatuilu Vulkan-rajapinnalla sekä F1 23:n ja SMITE:n kaatuilu tai ajureiden kaatuminen pelatessa niitä, GPU-kellotaajuuden rajoittuminen 2,7 GHz:iin manuaalisessa ylikellotuksessa joillain RX 7700 XT- ja RX 7800 XT -käyttäjillä ja Samsungin joitain näyttöjä vaivannut kirkkausongelmat FreeSyncin ja Local Area Dimming -ominaisuuden kanssa. Tiedossa olevia ongelmia ovat vanhat tutut Performance Metrics Overlayn raportoima ”N/A” FPS:n sijasta joissain peleissä, audion ja videon synkronointiongelmat AV1-nauhoituksissa sekä uudempi näytön jäätyminen, kun striimaamiseen käytettyä koodekkia vaihdetaan lennosta AMD Linkin yli striimatessa. GCN-ajureissa ei ole korjattu aiempien julkaisujen bugeja. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (RDNA, GCN).

Lataa AMD:n ajurit täältä