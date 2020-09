Radeon Software 20.9.2 -ajurit tuovat mukanaan virallisen tuen Star Wars: Squadrons -pelille sekä pitkän liudan vanhojen bugien korjauksia.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja APU-piireilleen. Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja APU-piirejä.

Radeon Software 20.9.2 -ajureiden merkittävin uudistus on virallinen tuki Star Wars: Squadrons -pelille. Mahdollisista suorituskykyeroista pelissä ei ole kuitenkaan mainintaa. Ajureissa on lisäksi uutta tuki kolmelle Vulkan-laajennokselle: VK_KHR_buffer_device_address, VK_EXT_robustness2- ja VK_EXT_shader_image_atomic_int64.

Tuttuun tapaan ajurit myös korjaavat aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa korjattuja bugeja ovat muun muassa ruudun vilkunta, kun MSI Afterburner on käytössä, X-Plane 11:n mahdolliset kaatumiset Vulkan-rajapinnalla ja World of Warcraft -pelissä esiintynyt korruptio reunojenpehmennys käytössä DirectX 12 -rajapinnalla. AMD on saanut lyhennettyä tiedossa olevien ongelmien listan varsin tyhjäksi, ja tiedossa olevia ongelmia ovat vain Enhanced Sync -ominaisuuden joillain konfiguraatioilla ja peleillä aiheuttamat mustat ruudut, Performance Metrics Overlayn ja Performance Tuning -välilehden näyttämät liian korkeat lepokellotaajuudet RX 5700 -sarjalla, äänisignaalin epävakaus käytettäessä RX 5000 -sarjan HDMI-liitäntää äänen siirtoon ja HDMI Scaling -säätimen aiheuttama FPS:n lukittuminen 30:een. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä