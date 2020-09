Molemmissa uutuusmalleissa on korkeaa 144 hertsin virkistystaajuutta tukeva näyttö.

Xiaomi on esitellyt odotetusti tänään iltapäivällä uudet Mi 10T -älypuhelimensa, joista Suomen markkinoille saapuvat Mi 10T ja Mi 10T Pro. Mallit eroavat toisistaan muistivaihtoehtojen, kameran ja värivaihtoehtojen osalta. Edeltäjämalleihin nähden ominaisuuksia on karsittu jonkin verran kilpailukykyisemmän hinnan seurauksena.

Molempien Mi 10T -mallien runko on alumiinia ja kuoret Gorilla Glass 5 -lasia – ulkomitat ja paino ovat kasvaneet edeltäjämalleihin nähden. Värivaihtoehtoja ovat Cosmic Black ja Lunar Silver sekä vain Pro-malliin saataville tuleva Aurora Blue. Ajan henkeä mukaillen Xiaomi toimittaa puhelimen mukana aktibakteerisen suojakuoren sekä näytön suojuksen.

Näytön koko on pysynyt samana kuin edeltäjämallissa, mutta näyttötekniikka on vaihtunut AMOLED:ista LCD:hen, näyttö on muuttunut tasapintaiseksi ja kuvasuhdetta on kasvatettu. Näyttö tukee myös Adaptive Sync -ominaisuutta, eli se mukauttaa virkistystaajuuden 30 ja 144 hertsin välillä näytettävän materiaalin mukaan. Xiaomin mukaan adaptiivisella virkistystaajuudella voidaan säästää jopa 20 % parempi akunkesto.

Järjestelmäpiirin osalta Xiaomi on hieman yllättäen pysyttäytynyt Snapdragon 865 -mallissa uudemman plus-version sijaan. RAM-muistia on Pro-mallissa aina 8 gigatavua, perusversiossa 6 tai 8 Gt variantista riippuen. Tallennustila on päivitetty uusimpaan UFS 3.1 -tyyppiin ja tarjolla on 128 ja 256 Gt:n versiot. Perusmalli on saatavilla vain 128 Gt:n tallennustilalla, jonka on riitettävä, sillä muistikorttipaikkaa ei kummassakaan mallissa ole.

Takakamera perustuu kolmeen kameramoduuliin, joista pääkamera on malleissa erilainen. Prossa on 108 megapikselin optisesti vakautettu laajakulmakamaera f1.69-aukkosuhteella, perusmallin on tyydyttävä 64 megapikselin sensoriin ilman kuvanvakautusta. 13 megapikselin ultralaajakulma sekä 5 megapikselin automaattitarkenteinen makrokamera ovat molemmissa malleissa samat. Etenkin Pro-mallissa kameran toteutusta ja monipuolisuutta on siis karsittu selvästi neljällä polttovälillä varustetusta edeltäjämallista. Videopuolella on tuettuna 8K-kuvaus.

Molemmissa malleissa on 5000 mAh akku, joka tukee 33 watin pikalatausta. Akun kerrotaan latautuvan tyhjästä täyteen noin tunnissa. Langattoman latauksen tukea ei enää ole. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 10 -pohjainen MIUI 12.

Mi 10T Pro tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,1 x 76,4 x 9,3 mm

Paino: 218 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass 5 edessä ja takana

6,67″ LCD-näyttö, 20:9-kuvasuhde, 1080 x 2400 pikseliä, 650 nits max, HDR10, 144 Hz ruudunpäivitys, Adaptive Sync MEMC

Qualcomm Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G SA & NSA, LTE-yhteydet, Dual SIM

WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, IR-lähetin

GPS (L1 & L5), GLONASS, Galileo (E1+E5a), BeiDou, QZSS (L1+L5)

Kolmoistakakamera: 108 megapikselin 1/1,33-tuumainen Samsung HMX -sensori 0,8 um pikselikoolla, f1.69, OIS, 7 linssiä 13 megapikselin ultralaajakulmakamera, 123 asteen kuvakulma, f2.4 5 megapikselin makrokamera, f2.4, automaattitarkennus 8K 30 FPS & 4K 60 FPS videokuvaus, 1080p 960 FPS hidastuskuvaus

20 megapikselin etukamera, f2.2

stereokaiuttimet, Hi-Res Audio, lineaarinen x-axis värinämoottori

5000 mAh akku, USB Type-C, 33 W pikalataus, 30 W langaton pikalataus, 10 W käänteinen langaton lataus

MIUI 11 & Android 10

Mi 10T eroavat tekniset tiedot:

Paino: 216 grammaa

6 tai 8 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

Kolmoistakakamera: 64 megapikselin laajakulmakamera, Sony IMX 682 -sensori, 0,8 um pikselikoko, f1.89, 6 linssiä



Uutuusmallien ehdoton valtti on todella kilpailukykyinen hinta, jotka ovat laskeneet edeltäjämalleihin nähden peräti 300-400 euroa. Mi 10T:n lähtöhinta Euroopassa on 499 euroa, Mi 10T Pron 599 euroa. Lisämuistista pyydetään 50 euroa lisää. Xiaomi vahvistaa Suomen saatavuuden ja hinnat myöhemmin. Myöskin julkaistu Mi 10T Lite -malli ei ole ainakaan tällä tietoa tulossa Suomeen.