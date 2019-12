AMD julkaisi uudistuneet Radeon Software Adrenalin 2020 Edition -ajurit

AMD:n vuotuinen isomman luokan Radeon Software -ajuripäivitys tuo mukanaan muun muassa päivittyneen hallintasovelluksen, uudet Integer Scaling- ja Radeon Boost -ominaisuudet sekä lukuisia muita päivityksiä.

AMD piti viime viikolla Radeon Big Bang -tapahtuman, jossa käsiteltiin tulevan vuoden Radeon Software Adrenalin 2020 Edition -ajureiden uudistuksia. Myös io-tech oli tapahtumassa paikan päällä kuulemassa muun muassa miten AMD totesi ajureiden nimeämisen joka vuosi uudelleen olevan edelleen huono idea, jonka vuoksi yhtiö tulee jatkossa vain päivittämään ajureiden vuosinumeron.

Radeon Software Adrenalin 2020 Edition -ajureissa uudistukset alkavat jo asennusohjelmasta. Uusi asennusohjelma sisältää helpon ”yhden klikin asennuksen” valinnaisella puhtaalla asennuksella (Factory Reset), jonka lisäksi käyttäjälle annetaan mahdollisuus säilyttää nykyiset asetukset vaikka läpi puhtaan asennuksen. Asennuksen jälkeen heikommin tietokoneiden säätämistä hallitseville tarjotaan mahdollisuus valita Gaming-, Esports- tai Standard-profiili, jotka aktivoivat tiettyjä ominaisuuksia ajureista automaattisesti. Harrastajille tarjotaan luonnollisesti mahdollisuus ohittaa profiilien käyttö.

Radeon Settings -sovellus on niin ikään kokenut ison uudistuksen ja se jakaa nyt Radeon Software -nimen ajureiden kanssa. Sovelluksen saa käyntiin nyt joko perinteistä tietä tai Alt+R-yhdistelmällä täyteen ruutuun tai Alt+Z-yhdistelmällä sivupalkiksi. Näppäinoikotiet ovat vaihdettavissa. Koko ruudun täyttävässä sovelluksessa on neljä päävälilehteä, Home, Gaming, Streaming ja Performance, sekä hakutoiminto sovelluksen sisällä, sovelluksen ilmoitukset ja integroitu verkkoselain helpottamaan kesken pelin selailua. Home-ruudun sisältö riippuu siitä, avataanko sovellus työpöydältä vai kesken pelin.

Myös ajuriominaisuuksista löytyy uutta. Käyttäjien eniten toivoma uudistus kuluneena vuotena oli retropeleille suunnattu Integer Scaling -skaalaustoiminto, joka on nyt lisätty mukaan ajureihin. Ominaisuus mahdollistaa vanhojen pelien grafiikan skaalaamisen korkean resoluution näytöille ilman kuvan pehmenemistä. Radeon Anti-Lag -ominaisuuteen on lisätty tuki DirectX 9 -rajapinnalle myös RX 5000 -sarjaa vanhemmilla näytönohjaimilla ja Image Sharpening on puolestaan saanut tuen DirectX 11 -rajapinnalle sekä uuden liukusäätimen efektin voimakkuuden säätämiseen.

Toinen uusi ominaisuus on Radeon Boost. Yksinkertaistetusti kyseessä on teknologia, joka pienentää renderöitävää resoluutiota, kun se havaitsee merkittävää liikettä. Käyttäjä voi valita pienimmäksi käytetyksi resoluutioksi 50, 67 tai 84 % käytetystä maksimiresoluutiosta. Ominaisuus tuodaan ainakin tässä vaiheessa vain tietyille peleille ja tuettujen pelien listalta löytyvät tällä hetkellä Overwatch, PUBG, Borderlands 3, Shadow of the Tomb Raider ja Rise of the Tomb Raider, Destiny 2, GTA V ja CoD WW2.

Kaikkia luonnollisesti kiinnostaa myös ajureiden pelisuorituskyky. AMD on ajanut testit Vega 64 -näytönohjaimella 1080p-resoluutiolla vuoden takaisiin ensimmäisiin Radeon Software Adrenalin 2019 Edition -ajureihin verrattuna sekä RX 5700 XT -näytönohjaimella 1440p-resoluutiolla niiden 19.7.1 -julkaisuajureihin verrattuna. AMD:n testien mukaan RX Vega 64:llä suorituskyky on parantunut vuodessa testatuissa peleissä keskimäärin 10 % ja RX 5700 XT:llä vajaassa puolessa vuodessa noin 5 %.

Mediapuolelle on saatu puolestaan uusi DirectML Media Filters -paketti. Ominaisuus hyödyntää DirectML-koneoppimisrajapintaa kuvien ja videoiden kohinanpoistoon ja skaalaamiseen. Ominaisuus vaatii vähintään Windows 10:n 1903-version ja RX Vega -sarjan näytönohjaimen tai uudemman.

AMD Link -sovellus uudistuu ja on saatavilla sekä puhelimiin että älytelevisioihin. Se tukee uutena esimerkiksi parhaimmillaan 50 Mbps:n bit-ratea streamatessa, x265-pakkausta ja GIF-animaatioiden luontia suoraan sovelluksesta lennossa. Lisäksi sovellus mahdollistaa tietokoneen työpöydän, pelien ja muun sisällön streamaamisen nyt myös internetin ylitse, eli käyttäjän ei tarvitse olla samassa lähiverkossa streamauskoneen kanssa.

Ensimmäiset Radeon Software Adrenalin 2020 Edition -ajurit ovat versionumeroltaan 19.12.2.

Lataa AMD:n ajurit täältä