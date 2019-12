Uusi artikkeli: Kokeiltua – Motorola Moto G8 Plus

io-tech kokeili Motorolan alemman keskiluokan Moto G8 Plus -älypuhelinta.

io-techin joulukuun neljännessä artikkelissa kokeilemme marraskuun alussa kauppoihin tullutta Motorola Moto G8 Plus -älypuhelinta, joka korvaa markkinoilla alkuvuodesta testatun Moto G7 Plus -mallin. 269 euron hintainen Moto G8 Plus on varustettu 6,3-tuumaisella Full HD+ -näytöllä, Snapdragon 665 -järjestelmäpiirillä, 48 megapikselin pääkamerasensorilla, erikoisella videokuvaukseen tarkoitetulla 90 astetta käännetyllä ultralaajakulmaisella action-kameralla sekä 4000 mAh akulla.

Lue artikkeli: Kokeiltua – Motorola Moto G8 Plus