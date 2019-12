Xiaomin uusi Redmi K30 5G on markkinoiden ensimmäinen Snapdragon 765 -piirillinen puhelin

Redmi K30 -malleissa on 120 hertsin näyttö sekä 64 megapikselin takakamera.

Xiaomi on julkistanut odotetusti tänään Kiinassa uudet K30- ja K30 5G -älypuhelimet. Niistä 5G-versio on markkinoiden ensimmäinen Qualcommin Snapdragon 765 -järjestelmäpiiriä käyttävä puhelin. Qualcomm julkaisi uutuuspiirinsä vastikään viime viikolla.

Mallit vastaavat pitkälti toisiaan ja ovat mm. ulkoisesti identtisiä. Eroavaisuuksina ovat järjestelmäpiiri, yhteysominaisuudet, makrokameran toteutus ja pikalatauksen teho. Molemmat K30-mallit käyttävät suurta 6,67-tuumaista LCD-näyttöä, jonka erikoisuus on tuki 120 hertsin ruudunpäivitysnopeudelle. 5G-malli käyttää edellä mainittua Snapdragon 765 -järjestelmäpiiriä, kun taasen perusmallissa on Snapdragon 730G -piiri. Molemmissa malleissa järjestelmäpiiri jäähtyy lämpöputkitekniikalla. Muistivaihtoehdot ovat molemmissa samat – 6 tai 8 Gt RAM-muistia ja 64, 128 tai 256 Gt tallennustilaa. 5G-mallissa on järjestelmäpiiriin integroitu 5G-tuki NSA- ja SA-verkkotekniikoiden tuella, Bluetooth 5.1 sekä kaksitaajuus-GPS.

Kameraosastolla puhelimien etupuolella on näyttöpaneeliin tehdyssä aukossa kaksoiskamera, joka käyttää 20 megapikselin pääsensoria sekä 2 megapikselin syvyystietosensoria. Takaa löytyy neloiskamera, joista pääkamera käyttää Sonyn uutta 64 megapikselin IMX 686 -sensoria. Sen kaverina on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 5 megapikselin makrokamera sekä 2 megapikselin syvyystietokamera. K30-perusmallissa makrokameran tarkkuus on kaksi megapikseliä. Akun kapasiteetti on 4500 mAh ja 30 watin pikalatauksen avulla K30 5G latautuu täyteen alle tunnissa. Perusmallissa latausaika on noin 10 minuuttia enemmän.

Käyttöjärjestelmänä molemmissa malleissa on Android 10 -pohjainen MIUI 11.

Redmi K30 & K30 5G tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,3 x 76,6 x 8,8 mm

Paino: 208 grammaa

6,67″ LCD-näyttö, 20:9-kuvasuhde, 1080 x 2400 pikseliä, 120 Hz, HDR10

Järjestelmäpiiri: K30 5G: Snapdragon 765 K30: Snapdragon 730G

6 tai 8 Gt LPDDR4x 2133 MHz RAM-muistia

64, 128 tai 256 Gt UFS 2.1 -tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka

Yhteysominaisuudet: K30 5G: 5G-yhteydet (NSA, SA), LTE-A, Dual SIM, WiFi 802.11ac dual-band, Bluetooth 5.1, NFC K30: LTE-A, Dual SIM, WiFi 802.11ac dual-band, Bluetooth 5.0, NFC

GPS (L1 & L5), GLONASS, Galileo (E1+E5a), BeiDou (K30:ssa vain yksitaajuus)

3,5 mm ääniliitäntä, SmartPA-älyvahvistin

Takakamera: 64 megapikselin Sony IMX686 -sensori, 0,8 um pikselikoko, f1.89 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,12 um pikselikoko, f2.2 ultralaajakulmaobjektiivi, 120 asteen kuvakulma 5 megapikselin makrokamera (K30:ssa 2 Mpix), 1,12 um pikselikoko, f2.4, tarkennusetäisyys 2 cm 2 megapikselin syvyystietokamera, 1,75 um pikselikoko, f2.4 4K 30 FPS videokuvaus, 720p 960 FPS hidastuskuvaus

Etukamera: 20 megapikselin sensori, 0,8 um pikselikoko, 78 asteen kuvakulma 2 megapikselin syvyystietokamera

4500 mAh akku, USB Type-C, 30 W pikalataus (K30 27 W)

MIUI 11 & Android 10

Perus-K30 tulee myyntiin Kiinassa ylihuomenna 12. joulukuuta 1599 yuanin, eli 205 euron lähtöhintaan. K30 5G:n myynti alkaa tammikuussa 1999 yuanin (255 €) lähtöhintaan. Uutuudet saatetaan nähdä myöhemmin myös Suomessa, sillä edellisen sukupolven Redmi K20 -mallit ovat myynnissä Euroopassa Mi 9T -nimellä. io-tech on testannut kumpaisenkin mallin.

Lähteet: Xiaomi (1)(2)