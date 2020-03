Ryzen 9 4900H ja 4900HS ovat Ryzen 7 -mallien tapaan 8-ytimisiä, mutta niiden grafiikkaohjaimissa on yksi Compute Unit enemmän ja kellotaajuudet ovat merkittävästi korkeammat samalla TDP:llä.

AMD julkaisi vuoden alussa CES-messuilla uudet Zen 2- ja Vega -arkkitehtuureihin perustuvat Ryzen 4000H -sarjan APU-piirit. Nyt Ryzen 7 -luokkaan asti yltänyt sarja saa jo vuodoista tutuksi tulleen täydennyksen, kun AMD julkisti virallisesti Ryzen 9 -luokan APU-piirit.

Ryzen 9 4900H on pikkuveljensä Ryzen 7 4800H:n tavoin 8-ytiminen APU-piiri, mutta sen grafiikkaohjaimessa on käytössä seitsemän sijasta kahdeksan Compute Unit -yksikköä. Suuremmat erot tulevat kuitenkin kellotaajuuksista: 4900H:n 3,3 GHz:n peruskellotaajuus on peräti 400 MHz korkeampi kuin 4800H:n ja 4,4 GHz:n Boost-kellotaajuuskin 200 MHz korkeampi. Grafiikkaohjaimen kellotaajuutta on puolestaan saatu nostettua 150 MHz:lla 1750 megahertsiin. APU-piirin TDP-arvo on kuitenkin samat 45 wattia (OEM-valmistajat voivat konfiguroida piirit halutessaan myös 35 watin TDP:lle), kuin kaikilla muillakin Ryzen 4000H -malleilla.

Lisäksi saataville tulee erillinen Ryzen 9 4900HS -versio, jonka vakio-TDP on 35 wattia. Sen prosessoriydinten peruskellotaajuus on 3,0 ja Boost-kellotaajuus 4,3 GHz. Grafiikkaohjaimen kellotaajuus on kuitenkin identtinen H-mallin kanssa. HS-versiot Ryzen 4000H -sarjan APU-piireistä on varattu AMD:n lähimmille partnereille ja esimerkiksi 4900HS on tulossa saataville ainakin aluksi vain Asuksen Zephyrus G14 -kannettavassa.

Selvästi korkeammista kellotaajuksista voitaneen päätellä, että Ryzen 9 4900H ja HS ovat niin sanottuja kermojenkuorintamalleja, jollaisiksi valikoituvat vain parhaat Renoir-yksilöt.

