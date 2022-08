PC-pelaajien mieleen PowerVR lienee jäänyt parhaiten 2000-luvun alun Kyro-näytönohjaimista, mutta uutta tulemista odotellaan parhaillaan kiinalaisen Innosiliconin Fantasy1-näytönohjaimissa.

Tietokoneiden näytönohjainmarkkinoilla on ollut vuosia käytännössä kaksi peluria, AMD ja NVIDIA, sekä tietenkin Intel integroituine ratkaisuineen. Matkan varrella on syystä tai toisesta kadonnut pitkä liuta kilpailijoita, mutta yksi helposti unohtuva on edelleen mukana pelissä myös työpöytäpuolella: Imagination Technologies.

Imaginationin PowerVR täytti tiistaina 30. elokuuta 30 vuotta. Vuonna 1992 vielä VideoLogic nimellä toiminut brittiläinen Imagination julkaisi maailmalle uudenlaiseen, tiilipohjaiseen renderöintiin (Tile Based Deferred Rendering, TBDR) perustuvan PowerVR-arkkitehtuurin. Useimmista kilpailijoistaan poiketen yhtiö ei valmistuttanut piirejä omalla nimellään, vaan lisensoi aina teknologiansa jonkin toisen valmistajan käyttöön.

Ensimmäiset PowerVR-näytönohjaimet saatiin markkinoille lopulta vuonna 1996, kun NEC julkaisi Series1-nimellä tunnetut Midas-, PCX1- ja PCX2-piirit. Hauskana yksityiskohtana VideoLogic valmisti kuitenkin NEC:n piireihin perustuvia Apocalypse-näytönohjaimia itse. Series2 oli edelleen NEC:n valmistama ja päätyi Segan Dreamcast-konsoliin ennen tietokoneiden Neon-näytönohjaimia.

Series3:n myötä uudeksi PowerVR-partneriksi oli löytynyt STMicroelectronics, jonka grafiikkapiirit tunnetaan paremmin Kyro-nimellä. STMicro pysyi mukana myös Series4:n valmistajana, mutta se koki menestystä vain mobiilipuolella eikä tietokoneisiin suunniteltua Kyro III:sta nähty ikinä markkinoilla asti. PowerVR-piirit olivat laajasti käytössä myös Naomi-arcadekabineteissa.

Series5:stä lähtien yhtiö suuntasi katseensa yksinomaan mobiilipuolelle ja vaihtoi toimintamallinsa IP-blokkien lisensointiin osaksi isompia järjestelmäpiirejä. Series5 ja sen johdannaiset tunnetaan markkinoilla SGX-nimistä ja niitä on käytetty laajasti Applen ja Samsungin järjestelmäpiireistä aina PlayStation Vita -käsikonsoliin. Mobiilipuolelle keskittyivät myös Rogue- ja Furian-arkkitehtuureihin perustuneet Series6-, 7-, 8- ja 9-perheet.

Nykyisin PowerVR on kadonnut tuotenimistä ja korvattu IMG:llä, mutta arkkitehtuuripuolella vanha nimi on edelleen mukana. Yhtiön tuoreimmat arkkitehtuurit ovat IMG A-, B- ja C-sarjat ja niiden myötä on nähty myös paluu työpöytämarkkinoille. Tarkemmin kyse on IMG B-sarjan mallista BXT-32-1024, jonka kiinalainen Innosilicon on lisensoinut Fantasy1-näytönohjaimiinsa. Fantasy1-näytönohjaimet eivät ole vielä myynnissä asti, mutta yhden GPU:n Type A -mallista odotetaan Tom’s Hardwaren mukaan noin GeForce RTX 3060:n tasoista suorituskykyä. Mobiilipuolelle yhtiö on taas tuonut hiljattain PowerVR Photon -säteenseuranta-arkkitehtuurin osana IMG CXT-grafiikkaohjaimia.

Lähde: Imagination