AMD pyörsi aiemman päätöksen: B450- ja X470-emolevyt voivat tukea Zen 3 -prosessoreita

Zen 3 -prosessoreita tukeva BIOS tulee saataville vain 400-sarjan emolevyjen käyttäjille, joilla on ostokuitti uudesta Zen 3 -prosessorista ja se poistaa samalla tuen useilta aiemmilta Ryzen-prosessoreilta.

AMD joutui keskustelupalstoilla ja mediassa pienoisen myrskyn silmään, kun se ilmoitti hiljattain vain X570- ja B550-piirisarjoihin perustuvien emolevyjen tulevan tukemaan Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuvia prosessoreita. Monet olivat olettaneet AMD:n viestinnän perusteella myös vanhempien emolevyjen tukevan tulevia prosessoreita.

Nyt AMD on antanut asiasta uuden lausunnon ainakin tunnetulle saksalaisylikellotaja Roman ’Der8auer’ Hartungille. AMD:n mukaan se on asioita punnittuaan päättänyt sallia Zen 3 -tuen myös valituille B450- ja X470-emolevyille uudempien B550- ja X570-emolevyjen lisäksi. Samalla se alleviivaa, että Zen 3:n jälkeen tulevat sukupolvet tulevat vaatimaan uudemman emolevyn. B450- ja X470-emolevyjen Zen 3 -tuki on vain beeta-tasoa, samaan tapaan kuin 300-sarjan piirisarjojen Zen 2 -tuki.

Välttääkseen aiempia ongelmia päivitysruljanssissa Zen 3 -prosessoreita tukeva BIOS-versio tulee olemaan saatavilla vain rajoitetusti niille asiakkaille, joilla on todennettavasti tuettu B450- tai X470-emolevy sekä ostokuitti Zen 3 -prosessorista. Tällä estetään mahdollisuus, että asiakas päivittäisi BIOSin ilman prosessoria, jolla sen voisi sen jälkeen käynnistää. BIOS-päivitys tulee samalla poistamaan tuen useilta aiemmin julkaistuilta Ryzen-prosessoreilta lopullisesti, BIOSin päivittäminen taaksepäin ei tule onnistumaan. AMD myös varoittaa jo etukäteen, että Zen 3 -tuella varustetut beeta-BIOSit eivät välttämättä tule ehtimään ensimmäisten Zen 3 -prosessoreiden julkaisuun ainakaan kaikilla emolevyillä.

Yksi syistä, miksi AMD oli rajaamassa 400-sarjan piirisarjat ulkopuolelle, oli niissä usein käytetyt 16 Mt:n BIOS-sirut, joissa jo Zen 2 -tuen sisällyttäminen oli johtanut joissain tapauksissa useiden aiemmin tuettujen prosessoreiden tuen, UEFI BIOSin graafisten ominaisuuksien ja jopa joidenkin emolevyjen ominaisuuksien poistoon. Aika näyttää, kuinka suurelle osalle valikoimastaan emolevyvalmistajat päättävät julkaista beeta-BIOSin ja tuleeko esimerkiksi juuri BIOS-sirun kapasiteetti olemaan tähän vaikuttava tekijä.