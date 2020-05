Uutuussensori on Samsungin ensimmäinen, mikä on varustettu niin Dual Pixel -automaattitarkennuksella kuin myös Tetracell-teknologialla.

Samsung on julkistanut uuden 50 megapikselin ISOCELL GN1 -kamerasensorin, joka tukee Dual Pixel -automaattitarkennusta sekä ja Tetracell-tekniikkaa. Sensori muodostaa 12,5 megapikselin kuvia yhdistämällä oletuksena neljä alkuperäisen 50 megapikselin kuvan pikseliä yhdeksi. Lopputuloksena on jättikokoinen 2,4 mikrometrin pikseli, mistä on hyötyä erityisesti hämäräkuvauksessa. Käytännössä Tetracell-tekniikka on tuttu muun muassa Sonyn kamerasensoreista, joissa se tunnetaan Quad Bayer -suotimena. ISOCELL GN1 on Samsungin ensimmäinen molemmat edellä mainitut teknologiat sisältävä kamerasensori.

Samsungin uutuus kilpailee fyysisen kokonsa puolesta muun muassa OnePlus 8 Prosta löytyvän Sonyn IMX 689 -sensorin kanssa ollen varsin suurikokoinen (1/1,3″). Tämän seurauksena 50 megapikselin resoluutiosta huolimatta sensorin yksittäisen pikselin koko on melko suuri 1,2 um. Suurikokoisten pikselien ja Tetracell-teknologian avulla myötä Samsung mainostaakin sensorin pärjäävän hyvin hämärissäkin olosuhteissa.

GN1 tuo ensimmäisenä korkean resoluution mobiilisensorina mukaan myös edistyneen Dual Pixel -tarkennustekniikan, jossa jokainen sensorin pikseli rakentuu kahdesta erillisestä valoa havainnoivasta fotodiodista. Näiden vierekkäisten diodien tunnistamaa vaihe-eroa käytetään puolestaan hyödyksi tarkennuksessa. Lisäksi Samsung kertoon lisäksi kehittäneensä algoritmin, jonka avulla kaikkia sensorilta löytyviä fotodiodeja voidaan hyödyntää 100 megapikselin kuvaa vastaavan resoluution tuottamisessa.

Videokuvauspuolelta sensori tukee jopa 8K-resoluutiota 30 FPS:n ruudunpäivitysnopeudella. Samsungin mukaan ISOCELL GN1:n massatuotanto aloitetaan toukokuun aikana. Kiinalainen vivo on jo ilmoittanut käyttävänsä Samsungin uutuussensoria tulevassa X50 Pro -älypuhelimessaan.

Lähde: Samsung, GSMArena