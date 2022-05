AMD Ryzen 7000: Raphael työpöydälle 2022, Dragon Range ja Phoenix pelikannettaviin 2023 (Zen 4)

Zen 4 -ytimiin perustuvat prosessorit tukevat PCIe 5.0 -väyliä ja DDR5- tai LPDDR5-muisteja.

AMD on pitänyt juuri osavuosikatsauksensa vuoden ensimmäisen neljänneksen osalta. Samassa yhteydessä yhtiö julkaisi myös uutta tietoa sen seuraavan sukupolven prosessoreista.

AMD:n julkaiseman dian mukaan siinä missä Zen 3 -kuluttajaprosessorit jakautuvat kahteen piiriin, Vermeeriin ja Rembrandtiin, on Zen 4 -arkkitehtuuriin perustuvassa Ryzen 7000 -sukupolvessa luvassa kolme eri piiriä pelikäyttöön. Työpöydälle saapuu odotetusti Raphael-koodinimellinen prosessori, joka tukee DDR5-muisteja ja PCIe 5.0 -standardeja. Tuttuun tapaan työpöydällä TDP-arvot lähtevät oletuksena 65 watista ylöspäin.

Mobiilipuolella on tarkoitus puolestaan korvata nykyinen Rembrandt tehokkaisiin pelikannettaviin suunnitellulla Dragon Rangella ja kevyempiin kannettaviin tarkoitetulla Phoenixilla. Molemmat on varustettu Zen 4 -ytimillä ja PCIe 5.0 -tuella, mutta eroavat muistituen ja TDP:n osalta toisistaan. Dragon Range tukee DDR5-muisteja ja 55 watin tai yli TDP:tä, kun Phoenixissa on käytössä LPDDR5-muistit ja 35-45 watin TDP, joskin Ian Cutress on jo ehtinyt varmistaa AMD:lta että kyse on vain oletusmuisteista ja on mahdollista, että markkinoille tulisi Dragon Range -laitteita LPDDR5- tai Phoenix-kokoonpanoja DDR5-muisteilla.

Kannettaviin on luonnollisesti luvassa myös Ryzen 7000 -sarjassa vähävirtaisempia prosessoreita, mutta yhtiö ei tiedottanut niistä tässä vaiheessa vielä mitään. Todennäköisimmin vähävirtaiset mallit tulevat perustumaan samaan piiriin, kuin Phoenix.

Lähde: AMD