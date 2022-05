RGB Elite -sarjan AIO-coolerit tulevat saataville kolmena eri kokovaihtoehtona – 240 mm, 280 mm ja 360 mm.

Corsair on laajentanut prosessoricoolerivalikoimaansa uusilla AIO-nestecoolereilla, jotka tukevat suoraan paketista Intelin tuoreinta LGA 1700 -alustaa ja AMD:n tulevaa AM5-alustaa. Uutuusalustojen tuen lisäksi uudet coolerit tuovat mukanaan myös uudet AF Elite -tuulettimet.

AF Elite -tuulettimet tulevat saataville coolereiden lisäksi myös irtomyyntiin mustana ja valkoisena sekä 120 että 140 mm:n kokovaihtoehtoina. Tuulettimet käyttävät nestelaakeroitua (fluid dynamic bearing) moottoria ja valmistaja lupaa niiden tarjoavan varsin suunnattua ilmantuottoa hiljaisella äänenpaineella. Tuulettimet tukevat myös niiden täyttä pysäyttämistä.

Corsair AF Elite -tuulettimien ominaisuudet:

AF120 Elite: Zero RPM mode, 400–1850 RPM, 59,1 CFM, 1,93 mm H2O, 31,5 dBA

AF140 Elite: Zero RPM mode, 400–1600 RPM, 84,5 CFM, 1,73 mm H2O, 31 dBA

RGB Elite -AIO-mallisto puolestaan muodostuu kaiken kaikkiaan kolmesta mallista – H100i, H115i ja H150i. Ensiksi mainittu on 240 mm:n malli, H115i on 280 mm:n malli ja H150i puolestaan 360 mm:n malli. AIO-coolereiden pumppuyksikkö on RGB-valaistu 16-osaisella valaistuksella ja niin valot kuin myös pumppujen ja tuuletinten nopeudet ovat valmistajalle tuttuun tapaan ohjattavissa iCUE-ohjelmiston kautta.

Corsair RGB Elite AIO-coolereiden ominaisuudet:

Kuparisen kylmälevyn mitat: 56 x 56 mm

Alumiinisen jäähdyttimen mitat: H100i: 277 x 120 x 27 mm H115i: 322 x 137 x 27 mm H150i: 397 x 120 x 27 mm

Letkujen pituus: H100i ja H115i: 400 mm H150i: 450 mm

Yhteensopivuus: Intel LGA 1700/1200/115x/1366/2011/2066 ja AMD AM4/sTRX4/sTR4

Takuu: 5 vuotta

Sekä Corsairin RGB Elite -sarjan AIO-coolereiden että AF Elite -tuuletinten myynti on alkanut välittömästi. Valmistajan omilla sivuilla H100i kustantaa 155,90 euroa, H115i 173,90 euroa ja H150i 197,90 euroa. AF Elite -tuulettimet maksavat 120 mm:n koossa 23,90 euroa kappaleelta ja 140 mm:n koossa 25,90 euroa kappaleelta.

Lähde: Corsair