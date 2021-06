AMD tuo Ryzen 5000 -prosessorit integroidulla grafiikkaohjaimella kuluttajamarkkinoille elokuussa

Ainakin tässä vaiheessa AMD tuo työpöydälle jälleenmyyntiin vain Ryzen 5 5600G- ja Ryzen 7 5700G -mallit.

AMD on soutanut ja huovannut APU-termin ympärillä jo useampaankin otteeseen. Jo kahdesti hylätyksi oletettu Accelerated Processing Unit -termi teki kuitenkin jälleen paluun yhtiön dioihin uusien integroidulla grafiikkaohjaimella varustettujen Ryzen 5000 -sarjan työpöytäprosessoreiden mukana. Kutsumme piirejä jatkossakin prosessoreiksi integroiduilla grafiikkaohjaimella.

Ryzen 4000 -sarjan integoidulla grafiikkaohjaimella varustetut prosessorit jäivät työpöytäpuolella lähinnä yritysmaailman ja OEM-kokoonpanojen iloksi, vaikka kuluttajatkin ovat onnistuneesti tilanneet irtoprosessoreita ainakin Alibaban kautta. Saman kohtalon pelättiin kohtaavan myös 5000-sarjaa, mutta toisin kävi. Kuten AMD aiemmin lupasi, tulee sarja myyntiin myös työpöytäpuolelle, aluksi kahden perus- ja kahden Pro-mallin voimin.

Uudet Ryzen 5000- ja Ryzen Pro 5000 -sarjan prosessorit tunnistaa G- tai GE-päätteestä, mikä viittaa niihin integroituun Radeon-grafiikkaohjaimeen. G-mallien TDP-arvo on 65 ja GE-mallien 35 wattia. Prosessorit perustuvat yksinomaan Cezanne-arkkitehtuuriin, kun mobiilipuolella oli sekaisin Zen 3 -pohjaista Cezannea ja Zen 2 -pohjaista Luciennea. Grafiikkaohjain perustuu tuttuun tapaan Vega-arkkitehtuuriin.

Ryzen 7 5700G on varustettu kahdeksalla Zen 3 -ytimellä ja 8 Compute Unit -yksikön Vega-grafiikkaohjaimella. Se kykenee suorittamaan SMT-teknologian ansiosta samanaikaisesti 16 säiettä ja prosessorin perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 3,8 ja 4,6 GHz. Prosessoriydinten tukena on 4 Mt L2- ja 16 Mt L3-välimuistia. Grafiikkaohjain toimii 2 GHz:n kellotaajuudella.

Ryzen 5 5600G:ssa on puolestaan käytössä kuusi Zen 3 -ydintä, jotka voivat suorittaa SMT-teknologian avulla samanaikaisesti 12 säiettä. Prosessorin peruskellotaajuus on 3,9 ja Boost-kellotaajuus 4,4 GHz ja ydinten tukena 3 Mt L2- ja 16 Mt L3-välimuistia. Prosessoriin integroidussa Vega-grafiikkaohjaimessa on käytössä seitsemän 1,9 GHz:n kellotaajuudella toimivaa Compute Unit -yksikköä.

AMD:n suorituskykydiojen mukaan Ryzen 7 5700G peittoaa Intelin Core i7-11700 -prosessorin erilaisissa hyötysovelluksissa 9-63 %:n erolla ja peleissä integroidulla grafiikkaohjaimella 53-145 prosentin erolla. Valitettavasti diasta puuttui muut kokoonpanojen tiedot, eikä niitä oltu listattu lopun sivuhuomautuksiinkaan.

Ryzen Pro -puolelle julkaistiin vastaavilla ominaisuuksilla varustetut Ryzen 7 Pro 5750G ja Ryzen 5 Pro 5650G, sekä matalammalla TDP-arvolla varustetut 5750GE ja 5650GE. Matalampi TDP-arvo näkyy prosessoreiden peruskellotaajuuksissa, jotka ovat 5750GE:lle 3,2 ja 5650GE:lle 3,4 GHz, mutta prosessoreiden Boost-kellotaajuudet ovat identtisiä isoveljien kanssa.

Ryzen 7 5700G ja Ryzen 5 5600G saapuvat myyntiin 5. elokuuta ja niiden viralliset suositushinnat ovat 359 ja 259 dollaria. Valitettavasti emolevy-yhteensopivuudesta ei kerrottu vielä mitään, mutta oletettavasti ne toimivat samoissa emolevyissä, kuin muutkin Ryzen 5000 -sarjalaiset.

Lähde: AMD