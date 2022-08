Kahta 96-ytimisen Zen 4 -prosessorin Engineering Sample -versiota käyttävä Suman kokoonpano pyörittää samanaikaisesti jopa 384 säiettä.

AMD julkistaa tämän kuun lopulla uudet Ryzen 7000 -sarjan Zen 4 -prosessorit. Myöhemmin syksyllä luvassa ovat myös uudet Genoa-koodinimelliset Zen 4 Epyc-palvelinprosessorit, jotka ovat nyt löytäneet tiensä testivuotojen ihmeelliseen maailmaan.

Twitterissä moe moe -nimimerkkiä käyttävä käyttäjä on linkannut löytämänsä Epyc-testituloksen Geekbench-tulostietokannasta. Testitulos on ajettu 96-ytimisen Genoan Engineering Sample -versiolla, tai tarkemmin kahdella sellaisella. Emolevynä on toiminut Suman 65GA24 ja muistia kokoonpanossa on ollut asennettuna 768 Gt.

Yhden säikeen testissä peräti 384 säiettä ajava kokoonpano nettosi 1460 pistettä toimiessaan 3,51 GHz:n kellotaajuudella. Lähimmäs vastaavaa kokoonpanoa WCCFTech on löytänyt kahdella 64-ytimisellä Epyc 7763 (Milan) -prosessorilla varustetun kokoonpanon, joka sai tulokseksi 1249 pistettä. Eroa on siis noin 16,9 % huolimatta pienestä kellotaajuustappiosta. Teknisesti suoritus sopii AMD:n lupaamaan yli 15 %:n parannukseen yhden säikeen suorituskyvyssä, mutta yleisellä tasolla sen oletetaan huomioivan myös kasvavat kellotaajuudet.

Kaikkien ydinten puolella Genoalla on selkeä etu puolellaan, kaksi 96-ytimistä prosessoria voi ajaa samanaikaisesti 384 säiettä, kun kahden 64-ytimisen Milan-prosessorin kokoonpano jää 256 säikeeseen. Genoa-kokoonpanolle ropisi testissä pisteitä yhteensä 96 535, kun Milan jäi 76 639 pisteeseen. Parannusta tuloksessa on yli 25 %, mutta per säie tulos on jopa selvästi heikompi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten hyvin Geekbench osaa hyödyntää näin korkeita säiemääriä moniydintestissään.

Lähde: WCCFTech