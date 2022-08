14. sukupolven Core-prosessoreissa on sivuston tietojen mukaan vain yksi Intel 4 -prosessilla valmistettu siru sekä kolme TSMC:n N6- ja N5-prosesseilla valmistettavaa sirua, jotka on Foveros-paketoitu Intelin 22 nm:n "alustapiirin" päälle.

Intel on julkaisemassa tulevana syksynä uudet Raptor Lake -koodinimelliset prosessorit. Tahti ei ole hellittämässä vaan ensi vuonna on luvassa uudet Meteor Lake -prosessorit, jotka ovat samalla yhtiön ensimmäiset useaan siruun perustuvat kuluttajaprosessorit.

Meteor Lake rakentuu useasta eri sirusta, AMD puhuisi ”chipleteistä” ja Intel taas puhuu ”tileistä”. Jo pitkään on tiedetty, että itse prosessoriytimet sisältävä siru on valmistettu Intel 4 -prosessilla, joka tunnettiin aiemmin yhtiön 7 nanometrin prosessina. Sen lisäksi prosessorissa on GPU-siru, I/O-siru ja SoC- eli järjestelmäpiirisiru.

Japanilainen PC Watch on nyt julkaissut kuvan, joka paljastaa samalla, että vain yksi neljästä sirusta on Intelin itsensä valmistama, ellei mukaan lasketa ns. viidettä sirua, jonka päälle muut on ladottu. Dian mukaan Meteor Laken SoC- ja IO-sirut valmistetaan TSMC:n N6-prosessilla ja GPU-siru N5-prosessilla. Pohjalla oleva ”alustasiru” ei sisällä logiikkaa vaan vain johdotuksia Foveros-paketoitujen sirujen välillä ja se valmistetaan Intelin 22 nanometrin prosessilla.

Tom’s Hardware puolestaan tietää kertoa korealaisen Coelacanth’s Dreamin kaivaneen esiin tietoja Meteor Laken grafiikkasirusta. Se perustuu odotetusti Xe-arkkitehtuuriin, mutta ottaa askeleen eteenpäin nykyisestä Xe-LP:stä tukemalla säteenseurantaa. XMX-kiihdyttimet Intel on kuitenkin karsinut pois kyydistä.

Intelin odotetaan kertovan Meteor Lakeista lisää tänään alkaneilla HotChips-messuilla.

Lähde: PC Watch