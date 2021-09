AMD:n Lisa Su odottaa piiripulan alkavan helpottaa vuoden 2022 loppupuolella

Sun mukaan vuosi sitten aloitetut investoinnit valmistuspuolelle alkavat näkyä pikkuhiljaa ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Piiripulaa koskevat uutiset ovat olleet jo pidemmän aikaa negatiivisia eri yritysten arvioidessa toistensa perään pulan jatkuvan hamaan tulevaisuuteen. Nyt risukasan läpi alkaa näkymään ensimmäisiä valonpilkahduksia, mikäli AMD:n toimitusjohtaja Lisa Su:n arvio pitää paikkansa.

CNBC:n haastatteleman Lisa Sun mukaan globaali piiripula tulee jatkumaan vielä ainakin tulevan vuoden ensimmäisen puoliskon ajan. Vuoden jälkimmäisellä puolella pulan pitäisi kuitenkin alkaa jo helpottamaan.

Sun mukaan alalla on aina nähty kysynnän ja saatavuuden nokittelua, mutta koronapandemian myötä tilanne on muuttunut. Pandemian aikana kysyntä on kasvanut paitsi räjähdysmäisesti yleistyneiden etätöiden vuoksi, myös ihmisten panostaessa elektroniseen viihteeseen monien muiden harrastusten ollessa rajoitusten piirissä.

Haastattelussa Su kertoo, että pullonkauloja purkavat investoinnit tuotantolaitoksiin aloitettiin noin vuosi sitten ja uusien laitosten pääsevän yleensä käyttöön 18 – 24 kuukaudessa. Tämän myötä vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla ainakin osan laitoksista pitäisi päästä jo helpottamaan saatavuutta ja tilanteen parantua entisestään vuonna 2023.

IEEE:n eli Institute of Electrical and Electronics Engineersin Robert N Noyce -palkinnon hiljattain pokannut Su kertoo AMD:n tukevan CHIPS Act -aloitetta, jossa rohkaistaan piirituotantoa Yhdysvalloissa. Vaikka yhtiö ei itse tuotakaan piirejä, sen tämänhetkinen päätoimittaja TSMC valmistelee parhaillaan omaa tuotantolaitostaan Arizonaan. Kompleksiin on suunnitteilla lopulta jopa kuusi erillistä tuotantolaitosta pitkällä aikajänteellä.

