GameBall on pelaajille suunniteltu trackball-hiiri

Pelihiiret ovat käytännössä poikkeuksetta perinteisiä enemmän tai vähemmän ergonomisia optisia hiiriä. Viiden vuoden kehitystyön jälkeen GameBall pyrkii tuomaan myös trackball-hiirten ystävillä modernin pelihiiren ominaisuudet.

GameBall on yhtiön mukaan maailman ensimmäinen nimenomaan pelikäyttöön suunniteltu trackball-hiiri. Trackball-hiirissä itse hiirtä ei liikuteta mihinkään, vaan kursoria ohjataan pyörittämällä palloa sormilla. GameBall on suunniteltu käytettäväksi ergonomisesti kummalla tahansa kädellä ja sen hiilenmustaa runkoa on koristeltu RGB-valaistulla logolla. Valaistus hohkaa läpi myös hiiren kylkien raoista.

GameBallin ominaisuudet noudattelevat tuttua linjaa perinteisemmistä pelihiiristä: PixArtin sensori ja Omronin pääkytkimet. Sensorin tarkkaa mallia ei paljasteta, mutta se tarjoaa käyttäjälle pykälittäin valittavan tarkkuuden 400-3000 DPI:n väliltä. Hiirestä löytyy sekä pysty- että vaakarullaukseen tarkoitetut kosketuspinnat.

Uuden trackball-pelihiiren strategiset mitat ovat 162 x 119 x 52 mm ja sen keraamisilla laakereilla pyörivän pallon halkaisija on 38,1 mm. Vaa’an viisari värähtää hiiren painosta 230 gramman lukemiin. GameBall-hiiret valmistetaan briteissä ja sen hinta on Suomeen tilattaessa 128,95 euroa. Postikuluineen (DHL Globalmail Air Tracked, 5-9 päivää) hinta nousee 139,90 euroon.

Lähde: GameBall