AMD:n Ryzen 5000 -sarjan grafiikkaohjaimella varustetut työpöytäprosessorit vuotivat viime viikolla HP:n verkkosivuilta. Tästä rohkaistuneena Patrick Schur on julkaissut Twitterissä ensimmäiset testitulokset yhdellä prosessoreista.

Schurin testipenkissä on AMD Eng Sample: 100-000000263-30_Y -nimellä tunnistuva prosessori. Kyseessä on joko Ryzen 7 5700G:n tai Ryzen 7 Pro 5750G. Kyseessä on 8-ytiminen ja SMT-teknologian avulla 16 säiettä samanaikaisesti suorittava prosessori. Vuoto ei valitettavasti paljasta prosessorin grafiikkaohjaimen konfiguraatiota.

Schur julkaisi CPU-Z:n sisäänrakennetun testin tulokset kahdella eri versiolla, sillä niiden välillä oli normaalia varianssia suurempi ero. Prosessori toimi yhdellä ytimellä PBO:n ansiosta noin 4,55 GHz:n ja kaikilla ytimillä noin 4,45 GHz:n kellotaajuudella. Pisteitä ropisi vanhemmalla CPU-Z 1.94.8.x64:lla yhdellä ytimellä 614 ja kaikilla ytimillä 6229,4 pistettä, kun uudemmalla 1.95.0.x64-versiolla pistesaldot olivat 623,6 ja 6335,8 pistettä.

WCCFTechin koostaman taulukon mukaan prosessorin yhden ytimen tulos on uudemmalla versiolla hieman Ryzen 9 5900H -mallia parempi ja eroa Ryzen 7 Pro 4750G -malliin tulee yhdellä ytimellä 15 ja kaikilla ytimillä 6 prosenttia. Sivuston taulukossa on myös Ryzen 7 Pro 5750G:n tulokset 4,625 GHz:n ja Ryzen 7 5700G:n tulokset 4,75 GHz:n kellotaajuudella, mutta näiden lähdettä ei ole mainittu tekstissä.

Cinebench R15:ssä Ryzen ES naputti tauluun yhdellä ytimellä 243 ja kaikilla 2201 pistettä. Uudemmassa R20-versiossa yhden ytimen saldo oli 569 pistettä ja kaikkien ydinten 5280 pistettä.

Lähde: Patrick Schur @ Twitter