Roadmapin mukaan myös perinteiset työpöytäprosessorit saavat grafiikkaohjaimen kahden sukupolven kuluttua.

AMD:n tulevien prosessoreiden roadmap on pysynyt viime aikoina varsin hyvin piilossa, vaikka aika ajoin pieniä palasia siitä onkin vuotanut. Nyt useiden eri vuotolähteiden yhteistyön tuloksena on saatu parsittua kokoon tulevat kaksi sukupolvea kattava paketti. Roadmapin lähteinä ovat toimineet luotettavista vuodoistaan tutut MebiuW, Patrick Schur, ExecuFix ja Komachi Ensaka.

Tiedot ovat luonnollisesti epävirallisia ja esimerkiksi Threadripper-linjan odotetaan jatkuvan Chagallin jälkeenkin normaalisti. Julkaisemattomat arkkitehtuurit on merkitty nimen perään lisätyllä tähdellä. Myös vielä toistaiseksi epävarmoina pidetyt ominaisuudet on merkitty tähdellä.

Koostetun roadmapin mukaan AMD:n työpöytäprosessoreiden seuraava sukupolvi tulee tottelemaan nimeä Warhol, jonka kerrotaan perustuvan Zen 3+ -ytimiin. Prosessorisirut valmistetaan 6 nanometrin N6-prosessilla. Epävarmoina pidetään prosessorikantaa ja sen myötä myös PCIe 4.0- ja DDR4-tukea. Warholin jälkeen vuorossa on 5 nanometrin AM5-kantainen Raphael, joka tuo mukanaan Zen 4 -arkkitehtuurin ja ottaa grafiikkaohjaimet osaksi peruslinjan työpöytämalleja. Raphaelissa on vuotojen mukaan tuki PCIe 5.0 -väylille ja DDR5-muisteille. Grafiikkaohjain on merkitty RDNA2:ksi, mutta tätä pidetään toistaiseksi osin epävarmana.

Grafiikkaohjaimella varustettujen prosessoreiden eli entisten APU-piirien puolella seuraavaan sukupolveen on tämänhetkisten tietojen mukaan luvassa Rembrandt, joka perustuisi Zen 3+ -ytimiin valmistettaisiin N6-prosessilla, mutta se sopisikin vasta AM5-kantaan ja kannettavissa FP7-paketointiin, ja tukisi sen myötä DDR5- ja LPDDR5-muisteja. Rembrandtin kerrotaan olevan varustettu RDNA2-grafiikkaohjaimella ja PCIe 4.0 -tuella. Rembrandtin seuraajan kerrotaan olevan puolestaan Zen 4 -ytimillä varustettu ja 5 nanometrin N5-prosessilla valmistettava Phoenix. PCIe-tuen kerrotaan päivittyvän Phoenixissa 5.0-standardiin ja grafiikkaohjaimeksi on merkitty tällä hetkellä RDNA2, mutta sitä pidetään jälleen epävarmana. Rembrandtin rinnalla ollaan näillä näkymillä julkaisemassa myös Barcelo-koodinimellinen päivitysversio Cezannesta, samaan tapaan kuin tässä sukupolvessa tuli Renoirin päivitysversio Lucienne.

Van Goghin on huhuttu olevan erittäin vähävirtainen ja mahdollisesti konenäkö- ja -oppimiskiihdyttimellä varustettu arkkitehtuuri. 7 nanometrin N7-prosessilla valmistettava Van Gogh on tämän hetkisten tietojen mukaan varustettu Zen 2 -ytimillä, RDNA2-grafiikkaohjaimella ja se tukee LPDDR5-muisteja. Van Goghin seuraajaksi on merkitty Dragon Crest, jonka mainitut ominaisuudet ovat kuitenkin identtiset edeltäjänsä kanssa. Molempien kohdalla täysiä kysymysmerkkejä ovat PCIe-tuki ja prosessorikanta tai -paketointi.

Alimmalle riville on sijoitettu puolestaan järeään käyttöön suunnatut Threadripper-sarjan HEDT-prosessorit. Roadmapin mukaan sarjaan on luvassa lähitulevaisuudessa Chagall-koodinimellinen Zen 3 -päivitys, joka sopii SP3r3- eli sTRX4-kantaan. Prosessorin IO-siru pysynee Epycien tapaan identtisenä nykyisen sukupolven kanssa. Viimeisimpien huhujen mukaan prosessorit julkaistaisiin elokuussa.

Lähteet: HardwareInfo, Olrak @ Twitter