HMD Globalin maaliskuun lopulla jättänyt Juho Sarvikas siirtyy Qualcommille

Uutisoimme vajaat kaksi viikkoa sitten HMD Globalin tuotepäällikkönä alusta asti toimineen Juho Sarvikkaan luopuneen pestistään yrityksessä. Nyt Sarvikas on ilmoittanut Twitterissä suuntaavansa seuraavaksi Yhdysvaltalaisen piirijätti Qualcommin Pohjois-Amerikan vastaavaksi johtajaksi (VP & President of North America). Sarvikkaan uusi pesti alkaa 12. huhtikuuta.

I'm excited to share with you that on April 12th I am joining @Qualcomm, the world's leading wireless technology innovator, as VP & President of North America. I can't wait to work with our partners and the amazing #teamqualcomm at the epicenter of the 5G revolution https://t.co/Gvzet342zE

— Juho Sarvikas (@sarvikas) April 5, 2021