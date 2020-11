AMD:n seuraavan sukupolven APU-piirit Geekbench-vuodoissa (Cezanne, Lucienne)

Testivuotojen mukaan Ryzen 5000 -sarjaan tulee kuulumaan sekä Zen 2- että Zen 3 -APU-piirejä.

AMD hyppäsi työpöytäpuolella yhden tuhatluvun numeroinnissa yli, jotta Zen 2- ja 3 -arkkitehtuureihin perustuvien prosessoreiden ja APU-piirien numeroinnit eivät menisi päällekkäin. Nyt alkaa vaikuttamaan siltä, ettei hyppäyksestä ole tämän asian kannalta mitään merkitystä, sillä useiden eri lähteiden mukaan Ryzen 5000 -sarjan APU-piireihin tulee lukeutumaan sekä Zen 2 -ytimiin perustuvia Lucienne- että Zen 3 -ytimiin perustuvia Cezanne-APU-piirejä.

Tuoreimmassa Geekbench 5.3.1 -vuodossa esiintyyvä APU-piiri on Cezanne-koodinimellinen Ryzen 7 5800U. APU-piirin prosessoriydinten peruskellotaajuus on testiohjelman mukaan 1,9 ja maksimikellotaajuus 4,4 GHz. APU-piirissä on 8 Zen3-ydintä, tuki SMT-teknologialle ja 16 Mt L3-välimuistia, eli kaksinkertaisesti per ydin verrattuna Zen 2 -APU-piireihin. APU-piiri sai testissä tuloksekseen yhdellä ytimellä 1421 ja kaikilla ytimillä 6450 pistettä.

Jo aiemmin Geekbenchin kautta on vuotanut tuloksia Lucienne-koodinimellisistä Ryzen 7 5700U- ja 5 5500U -prosessoreista. Ryzen 7 5700U:n perus- ja maksimikellotaajuudet ovat testiohjelman mukaan 1,8 ja 4,34 GHz, kun Ryzen 5 5500U:lla ne ovat 2,1 ja 4,04 GHz. Zen 2 -ydinten heikkous uuteen arkkitehtuuriin verrattuna näkyy etenkin yhden ytimen testissä, joissa molempien edellä mainitun mallin tulokset jäivät 1100-1200 pisteen välimaastoon. Kaikilla ytimillä 6-ytiminen Ryzen 5 nappasi 5800-5900 ja 8-ytiminen Ryzen 7 6200-6300 pistettä.

Lähteet: Leakbench @ Twitter, VideoCardz