Aiemmin vuotaneen väitetyn roadmapin mukaan Rembrandt-koodinimellisessä prosessorissa olisi käytössä Zen3+-ytimet, RDNA2-grafiikkaohjain ja LPDDR5/DDR5-muistiohjain.

Vuotaneiden roadmappien mukaan AMD:n seuraavan sukupolven prosessori kannettaviin tietokoneisiin tottelee koodinimeä Rembrandt. Nyt tulevasta prosessorista on saatu myös ensimmäiset konkreettisemmat vuodot.

UserBenchmark-sivustoon viitataan harvoin, sillä sen testitulokset on aikaa sitten todettu liian harhaanjohtaviksi. Testituloksien luotettavuudesta riippumatta Benchleaks on löytänyt sivustolle ilmestyneen ensimmäisen listauksen AMD:n seuraavan sukupolven kannettaviin suunnatusta prosessorista.

Väitetyn roadmapin mukaan prosessori perustuisi Zen3+-prosessoriytimiin ja RDNA2-arkkitehtuurin grafiikkaohjaimeen ja se tulisi tukemaan LPDDR5- ja DDR5-muisteja ja sopimaan FP7-kantaan. Prosessoriydinten tai grafiikkaohjaimen arkkitehtuurista vuoto ei paljasta mitään, mutta se varmistaa prosessorin sopivan nimenomaan FP7-kantaan ja sisältävän kahdeksan ydintä SMT-tuella sekä DDR5-muistiohjaimen.

UserBenchmark-listauksessa nimellä AMD Eng Sample: 100-000000518-41_N tunnistuvan prosessorin peruskellotaajuudeksi raportoidaan 3,1 GHz, kun keskimääräinen boost-kellotaajuus on 3,9 GHz. Prosessoriin on kytketty yksi Corsairin DDR5-4800 SODIMM-kampa, vaikka emolevylle sopisi toinenkin viereen. Grafiikkaohjain tunnistuu tässä vaiheessa nimellä AMD Radeon Graphics ja sen laitetunnus on 1CFA 0004. Muistia grafiikkaohjaimelle on varattu 512 Mt, mutta se on luonnollisesti vain nimellisarvo. Vuoto ei valitettavasti paljasta grafiikkaohjaimen konfiguraatiota sen tarkemmin.

