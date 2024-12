CES-messuilla julkistettaviksi odotettavat Krackan on suunnattu Strix Pointia kevyempiin kannettaviin ja järeällä integroidulla GPU:lla varustettu Strix Halo puolestaan kärkipäähän.

AMD:n tiedetään valmistelevan vielä ainakin kahta uutta ensisijaisesti mobiilikäyttöön suunniteltua prosessoria. Nyt sekä Krackan että Strix Halo on saatu uusiin testivuotoihin ja ensin mainitun tapauksessa tiettävästi ensimmäistä kertaa täydessä konfiguraatiossa.

Edullisempaan päähän kaksikosta asettuu prosessori, joka on tunnettu tähän asti ainakin nimillä Kraken Point, Krackan ja Krackan Point. Oli todellinen koodinimi sitten mikä tahansa, kyseessä on Strix Pointia kevyemmästä mallista. Prosessorissa on kahdeksan ydintä, joista puolet on tavanomaisia Zen 5- ja puolet Zen 5c -ytimiä. Prosessoriytimillä on käytössään 16 Mt L3-välimuistia. Niiden rinnalta löytyy myös RDNA 3.5 -grafiikkaohjain kahdeksalla Compute Unit -yksiköllä, eli se jää puoleen Strix Pointista.

Geekbenchin tulostietokantaan on päätynyt tulos Acerin Swift Go 16 -kannettavalla, jossa on Engineering Sample täyden konfiguraation Krackanista, jolle povataan nimeä Ryzen AI 7 350. Prosessorin perus- ja maksimikellotaajuudet olivat 2 ja 5,05 GHz. Prosessori sai yhdellä ytimellä testissä 2677 ja kaikilla 11742 pistettä, mikä asettaa sen suurin piirtein samaan maastoon pääkilpailija Lunar Laken kanssa. Tom’s Hardwaren verrokkitaulukossa Core Ultra 7 258V -huippumalli saa pisteikseen 2669 ja 11075.

Strix Halon nimestä ei ole ollut epäselvyyksiä. Kyseessä on nimenkin vihjaamaan tapaan ns. halo-tuotteesta mobiilimaailman terävimpään kärkeen ja samalla ensimmäinen järeällä integroidulla GPU:lla varustettu prosessori. Prosessorissa on käytössä kaksi 8-ytimistä Zen 5 CCX-sirua täydellä 32 Mt:n välimuistilla, eli yhteensä 16 ydintä ja 64 Mt L3-välimuistia, sekä kookas IO-siru jopa 40 RDNA 3.5 Compute Unit -yksiköllä. Huhujen mukaan integroidulla GPU:lla on käytössään myös 32 Mt:n Infinity Cache -välimuisti.

Testikokoonpanossa on ollut huippumalli Ryzen AI MAX+ Pro 395, jonka iGPU tottelee nimeä Radeon 8060S. Se nettosi Geekbenchin Compute-testissä Vulkan-rajapinnalla 67004 pistettä, mikä vastaa Tom’s Hardwaren mukaan suunnilleen GeForce RTX 2060 -tasoa ja jää kauas esimerkiksi Radeon RX 7600:sta, jonka GPU:ssa on käytössä vain 32 CU:ta.

Testikokoonpanossa on 64 Gt:n muistia, mutta se on tyypiltään ja raportoidulta nopeudeltaan perinteistä DDR5-muistia, mikä voi osaltaan selittää heikkoa tulosta; muistikaistaa on auttamatta liian vähän integroidun järeän GPU:n hyödyntämiseen. Toivoa sopii, että asia korjaantuu varsinaisissa myyntiin tulevissa laitteissa tavalla tai toisella, huhuissa on puhuttu prosessorin tukevan perinteistä leveämpää muistiväylää.

Sekä Krackania että Strix Haloa odotetaan julkistettaviksi tulevilla CES 2025 -messuilla ja myyntiin jossain vaiheessa alkuvuotta.

Lähteet: Tom’s Hardware (1), (2)