Henkilökohtaisiin apureihin paljolti keskittyvä tekoälymalli on alkuvaiheessa testattavissa nimellä Gemini 2.0 Flash Experimental.

Googlen alkuvuodesta 1.5-versioon päivittynyt Gemini-tekoäly on edennyt jo 2.0-version testausvaiheeseen. Uutuudessa painoarvoa on asetettu erityisesti erilaisille tekoälyapureille, jotka ovat Gemini 2.0:n laajoja osakokonaisuuksia ja helpottavat käyttäjän elämää eri tavoin. Google mainostaakin vaatimattomaksi tavoitteekseen paljon puhutun ”universaalin” tekoälyapurin kehittämisen.

Uusiin ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi ”luotettujen testaajien” käsissä oleva Project Astra, joka on yleispätevä tekoälyapuri Android-puhelimissa. Project Astra pystyy esimerkiksi kehittämään vuorovaikutusta muistamalla käyttäjän kanssa aiemmin käytyjä keskusteluja sekä hyödyntämään Google-hakuja itsenäisesti. Samaan kastiin kuuluu myös Project Mariner, joka pystyy navigoimaan internetselaimessa käyttäjän puolesta komentojen perusteella ja esimerkiksi automatisoimaan usein toistuvia monivaiheisia tehtäviä. Myös Project Mariner on suljetussa testausvaiheessa Chrome-laajennuksen muodossa.

Tekoälyapureita esiteltiin myös esimerkiksi ohjelmoinnin ja pelaamisen tueksi. Vielä ei ole tiedossa, millä aikataululla eri osa-alueet sulautuvat Gemini 2.0:ssa yhteen ja tulevat laajemmin saataville. Kaikkien käyttäjien saatavilla on kuitenkin jo nyt Gemini 2.0 Flash Experimental -kokeiluversio, joka toimii selaimessa, mutta on tulossa myös Gemini-mobiilisovellukseen. Selaimessa kokeiluversio on valittava erikseen vasemman yläkulman alasvetovalikosta.

