AMD:n vähävirtaisemmat mobiiliprosessorit testivuodoissa

Ryzen 7 7840HS:n kohdalla testiin pääsi integroitu RDNA3-grafiikkaohjain, kun Ryzen 5 7640U:n Geekbench-vuoto koski prosessoriydinten suorituskykyä.

AMD julkisti vuoden alussa CES-messuilla uudet Ryzen 7000 -sarjan mobiiliprosessorit HX- ja HS-sarjoihin. Dragon Range -koodinimelliset HX-mallit ovat jo myynnissä ensimmäisissä kannettavissa ja nyt nettiin on saatu ensimmäisiä tuloksia Phoenix-koodinimellisellä HS-sarjan prosessorilla. Myös vielä julkistamattomaan U-sarjaan kuuluva prosessori on ehtinyt ensimmäiseen testivuotoonsa.

Testitulostietokantoja selaava Benchleaks-botti on löytänyt ensimmäisen Geekbench-tuloksen Ryzen 7 7840HS -prosessorilla, tai tarkemmin sen integroidulla RDNA3-arkkitehtuuriin perustuvalla Radeon 780M -grafiikkaohjaimella. 780M on varustettu yhteensä 12 Compute Unit -yksiköllä eli 6 Workgroup-prosessorilla (WGP) tai 768 streamprosessorilla. Ainakin tässä testissä iGPU:n maksimikellotaajuus oli 2700 MHz.

Ryzen 7 7840HS -prosessorin integroitu grafiikkaohjain nappasi Geekbenchin OpenCL-testissä tuloksekseen 36757 pistettä. Tulos on ajettu kiinalaisvalmisteisella Shenzhen Meigao Electronic Equipmentin kannettavalla ja käytössä oli Windowsin balansoitu virtaprofiili. Prosessori on suunniteltu 35-45 watin TDP:lle, mutta valitettavasti käytössä ollut TDP ei ole tiedossa. WCCFTechin keräämien verrokkitulosten mukaan 36,8 tuhannen pisteen tulos osuu GeForce GTX 1650:n ja MX550:n väliin. AMD:n oman tarjonnan lähimmän tuloksen tarjoilee Radeon RX 480, joka on noin vajaat 1500 pistettä Radeon 780M:n edellä.

Ryzen 5 7640U perustuu niin ikään Phoenix-koodinimelliseen prosessoriin, mutta se on suunniteltu matalammalle 15-28 watin TDP:lle. 7640U on varustettu kuudella SMT-tuellisella ytimellä, eli se kykenee suorittamaan samanaikaisesti 12 säiettä. Ydinten tukena on 6 Mt L2-välimuistia ja 16 Mt L3-välimuistia. Integroitu grafiikkaohjain on aavistuksen leikattu ja käytössä on 8 CU:ta eli 4 WGP:tä tai 512 stream-prosessoria.

Vähävirtaisemman Ryzenin ensimmäinen testivuoto tulee niin ikään Benchleaksin Twitter-tililtä ja koskee Geekbench-testiä, mutta tällä kertaa esillä on prosessoriydinten suorituskyky. Yhdellä Zen 4 -ytimellä prosessori nettoaa testissä 1869 pistettä ja kaikilla kuudella 8853 pistettä. WCCFtechin taulukossa yhden ytimen suorituskyky peittoaa yhtiön viime sukupolven Ryzen 5 6600U:n ja 7 6800U:n vajaan 19 %:n erolla ja osuu Intelin Core i9-12950HX:n ja i9-13900HK:n väliin. Kaikilla ytimillä ulos riittää viime sukupolven 6800U:n peittoamiseen noin 800 pisteellä huolimatta kahden ytimen tappiosta ja yhtä monella ytimellä varustetun 6600U:n se lyö jopa lähes 62 %:n erolla. Intelin lähin verrokki WCCFTechin taulukossa kaikilla ytimillä on Core i9-11980HK pari sataa pistettä edellä ja i5-12600HX noin 900 pistettä jäljessä.

Lähteet: WCCFTech (1), (2)