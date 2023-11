Ilmeisesti AMD on päätynyt 8000G -nimeen ensi vuodelle valuvan julkaisun vuoksi, vaikka samat sirut ovatkin tuttuja mobiilipuolen Ryzen 7040 -sarjasta.

AMD:n tiedetään valmistelevan myös työpöytäpuolelle uusia ns. APU-piirejä, eli prosessoreita minimiä järeämmällä integroidulla grafiikkaohjaimella. Piirien on odotettu kuuluvan Ryzen 7000 -sarjaan, mutta tällä hetkellä vaikuttaa yhtä todennäköisemmältä, että ne nähdään markkinoilla Ryzen 8000 -nimellä.

WCCFTech on löytänyt varsin poikkeuksellisesta lähteestä laajan vuodon väitetyistä Ryzen 8000G -prosessoreista. Iranin suurimmaksi aiheen sivustoksi itseään kuvaava Sakhtafzarmag-sivusto julkaisi paitsi listan yhteensä 14 eri mallista, myös väitettyjä testejä verrattuna tällä hetkellä saatavilla oleviin Ryzen 5000G -prosessoreihin (Cezanne).

Vaikka listattuja malleja on yhteensä 14, voidaan puhua oikeastaan neljästä mallista: Ryzen 3 8300G, Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G ja Ryzen 7 8700G, sillä loput ovat joko näiden Pro-versioita tai vähävirtaisempia versioita pienin kellotaajuuseroin. Listauksen mukaan prosessorit tulevat perustumaan Ryzen 7040 -mobiiliprosessoreiden tapaan sekä Phoenix- että Phoenix2-siruihin. Kertauksen vuoksi Phoenix on kahdeksan Zen 4 -ydintä ja 12 Compute Unit -yksikön RDNA 3 -grafiikkaohjaimen sisältävä siru, kun Phoenix 2:ssa on 2 Zen 4 -ydintä, 4 Zen 4c-ydintä sekä neljän CU-yksikön RDNA 3 -grafiikkaohjain. Zen 4- ja Zen 4c -ytimet ovat toiminnallisuudeltaan identtisiä, mutta Zen 4c:ssä on uhrattu kellotaajuuksia pienemmän fyysisen koon saavuttamiseksi.

Ryzen 5 8600G ja 7 8700G Pro-versioineen ovat joukon ainoat Phoenix-siruun perustuvat mallit. Kuten yhtiön niemistä edes auttavasti tuntevat voivat olettaakin, on 8700G:ssä käytössä kaikki ytimet, kun 8600G:ssä on käytössä kuusi ydintä. Ryzen 5 8500G eri versioineen sisältää niin ikään kuusi ydintä, mutta kuten yllä todettua, neljä niistä on Zen 4c -ytimiä ja se näkyy selvästi matalammissa peruskellotaajuuksissa. Ryzen 3 -malleissa on käytössä neljä ydintä, mutta tarkempaa jaottelua ei tiedetä vielä. Korkea maksimi Boost-kellotaajuus varmistaa vähintään yhden Zen 4 -ytimen, mutta myös 2+2-konfiguraatio lienee mahdollinen.

Väitetyt suorituskykytestit ovat kaikki näytönohjainpainotteisia. Sovellusten ja enemmän tai vähemmän synteettisten testien osalta eron kerrotaan olevan minimissäänkin noin 40 %:n luokkaa, mutta useissa testeissä eroa luvataan olevan yli 100 % ja 3DMark Fire Strikessä jopa yli 160 %. Pelitesteissä viesti on hyvin samankaltainen. Pienimmillään eron raportoidaan olevan Counter-Strike Global Offensivessa, jossa eroa on vajaa 50 %, mutta useissa peleissä ero asettuu jonnekin 100-150 %:n välimaastoon ja on suurimmillaan Doom Eternalissa lähes 200 %. Toinen 200 % rajapyykkiä hätyyttelevä testi on Cyberpunk 2077, mutta se herättää myös hälytyskelloja: testissä väitetään olevan säteenseuranta käytössä, vaikka Cezannen (5700G) Vega-grafiikkaohjain ei sitä tue. Kyse voi olla kuitenkin myös merkintävirheestä säteenseurannan osalta.

Sakhtafzarmagin mukaan ensimmäiset Ryzen 8000G -sarjan AM5-prosessoreista saataisiin myyntiin tammikuun viimeinen päivä ensi vuoden alussa

Lähde: WCCFTech