Uusi artikkeli: Testissä Huawei Watch GT 4

Testasimme Huawein tuoreen keskihintaisen Watch GT 4 -älykellon.

Huawein älykellotarjonta on nykypäivänä varsin runsasta ja vuositasolla yritys on julkaissut useita uusia älykellomalleja. Yrityksen suosituin mallisto on ollut keskihintainen Watch GT -sarja, josta markkinoille saapui hiljattain neljännen sukupolven versio, jonka hinta alkaa 249 eurosta. Tutustumme testiartikkelissa kellon uudistuksiin ja käyttökokemuksiin vajaan parin viikon käyttötestijakson pohjalta.

