Kumpaakaan näytönohjainta ei ikinä julkaistu pelikäyttöön kyseisillä muistikonfiguraatioilla, mutta louhintakäyttöön näytönohjaimia on valmistettu ja nyt ne on tuotu myyntiin käytettyinä pelikorttien markkinoille.

Uutisoimme aiemmin Kiinassa ilmenneestä GeForce RTX 4090 -näytönohjainten purusta ja uudelleen istutuksesta palvelimiin suunnitelluille piirilevyille omine ns. blower-jäähdyttimineen, jotta niitä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin tekoälylaskennassa. ”RTX 4090 AI” ei ole kuitenkaan ainut erikoisuus, vaan nyt Kiinassa on ilmestynyt markkinoille GeForce RTX 3080 20 Gt ja Radeon RX 580 16 Gt -näytönohjaimia, joita ei ole ikinä julkaistu virallisesti.

GeForce RTX 3080 20 Gt oli ainakin jossain vaiheessa suunnitteilla ja joidenkin raporttien mukaan jopa saatavilla Kiinassa, mutta virallisesti niitä ei ikinä julkaistu. Louhintakäyttöön 20 Gt:n malleja sen sijaan on ilmeisesti tehty ja nyt niitä on alettu myymään käytettyinä pelaajille. Piirilevyt eivät ole standardeja GeForce-malleista tuttuja, vaan palvelinkäyttöön suunnattuja täyspitkiä malleja, joissa virtaliittimet ovat varsin tyhjän piirilevyn jatkeen päässä.

Kortin takana kortin nimeksi ilmoitetaan ”NVIDIA RTX3080 20GB GDDR6X AI”, mutta esimerkiksi GPU-Z tunnistaa sen NVIDIA GeForce RTX 3080:ksi ja raportoi piirin tiedot muutoinkin oikein. Näytöltä otetussa valokuvassa 3DMark Time Spy -tulos on vastaava, kuin pelikäyttöön tarkoitetuilla GeForce RTX 3080 10 Gt -malleilla. Lisämuisti ei tule kuitenkaan ilmaiseksi, vaan JIESHUO-merkillä myytävät näytönohjaimet kustantavat AliExpressissä yli tuhat euroa, kun 10 Gt -mallilla on saman merkkisenä hintaa reilu 600 euroa.

Toinen erikoisuus on Radeon RX 580 16 Gt, kun pelikäyttöön julkaistiin vain 8 Gt:n malli. Näytönohjaimia on myynnissä eri valmistajilta mm. AliExpress-verkkokaupassa noin 100-130 euron hintaan, kun 8 Gt:n malleja on myynnissä edullisimmillaan jopa alle 60 euron. Näytönohjaimissa ei ole kuitenkaan ainakaan kuvissa selkeästi poikkeavaa piirilevyä tai palvelimiin tarkoitettua radiaalituuletincooleria, mutta kyse on kuitenkin samaan tapaan louhintakäyttöön tarkoitetuista käytetyistä näytönohjaimista, kuin GeForce RTX 3080 20 Gt:nkin tapauksessa.

