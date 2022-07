AMD:n resurssikirjaston listauksen mukaan aluksi Ryzen 7000 -sarjaan tulevat kuulumaan Ryzen 5 7600X, 7 7700X, 9 7900X ja 9 7950X.

AMD valmistautuu parhaillaan julkaisemaan Zen 4 -arkkitehtuuriin perustuvia Ryzen 7000 -sarjan prosessoreita ja AM5-emolevyjä niiden rinnalle. Nyt yhtiö on varmistanut omilla verkkosivuillaan neljä Ryzen 7000 -sarjan mallia ja lipsauttanut julki mahdollisen julkaisupäivän.

AMD:n resurssikirjastosta löytyneessä listauksessa on valmistettu nyt neljä eri prosessorimallia Ryzen 7000 -sarjaan: Ryzen 5 7600X, 7 7700X, 9 7900X ja 9 7950X. Entisten merkkien ja nykyisten tietojen valossa Ryzen 5 -sarja tulee pysymään 6-ytimisenä, 7-sarja 8-ytimisenä ja 9-sarja 12- ja 16-ytimisinä, sillä Zen 4 -prosessorisirujen tiedetään sisältävän edelleen 8 ydintä per siru.

Mahdollinen julkaisupäivä on puolestaan jo lähellä, 4. tai 5. elokuuta. Päivämäärät hyppäsivät esiin yhtiön kutsusta AM5-emolevyjen 5. elokuuta pidettävään esittelytilaisuuteen. Tapahtuman kuvauksessa kerrottiin alun perin, että sen on määrä tukea hiljattain tapahtunutta Ryzen 7000 -sarjan julkaisua (Launch, viittaa varsinaiseen julkaisuun). Sittemmin kuvaus on muutettu viittaamaan julkistukseen (Announcement).

