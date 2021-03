Antec julkaisi uuden micro-ATX-kokoisen Dark Cube -tietokonekotelon

Dark Cube erottuu massasta ympärikäännetyn emolevykelkan ja pitkulaisen muotoilunsa myötä.

Antec on tänään julkaissut uuden micro ATX -emolevyjä tukevan Dark Cube -tietokonekotelon. Mielenkiintoisesti valmistaja mainostaa koteloa erityisesti mini-ITX-emolevyjä tukevana SFF (small form factor) -kotelona, mutta tilaa kuitenkin on myös mATX-emolevyille ja lisäkorttipaikkojakin on neljä kappaletta.

Antec Dark Cube on muotoilultaan varsin omintakeinen ja yleisilmeeltään hieman huomattavan suurikokoista erillistä näytönohjainkoteloa pitkulaisine muotoineen muistuttava kotelo, jonka sisuskalut ovat perinteiseen nähden väärinpäin, eli emolevy tulee vasemmalle kyljelle ja lisäkorttipaikat kotelon yläosaan. Kotelo käyttää materiaalinaan alumiinia ja itse sisusrunko, johon tietokone rakennetaan, liu’utetaan ulos ulkokuorestaan kotelon perästä.

Molemmat kyljet Dark Cubessa ovat lasia ja etupaneeliksi käyttäjä voi valita joko paremmin tuulettimet näyttävän lasisen tai ilmankiertoa parantavan mesh-paneelin. Etupaneelin jokaisesta neljästä kulmasta löytyy myös esiasennettu RGB-valaistus, jota voi säätää etupaneelin painikkeesta. Myös Dark Cuben katossa on lasia, jonka läpi on mahdollista nähdä koteloon asennettu näytönohjain.

Koteloon mahtuu kaikkiaan kolme tuuletinta – kaksi eteen ja yksi taakse. Nestejäähdytyksen osalta edestä löytyy tilaa maksimissaan 240 mm:n jäähdyttimelle ja takaa 120 mm:n jäähdyttimelle. Prosessoricoolerille tilaa on 175 mm ja näytönohjaimelle pituussuunnassa 330 mm. Virtalähteeksi kotelo hyväksyy ATX-standardin mukaiset laitteet maksimissaan 220 mm:n pituisena. Tallennustilaa koteloon voi asentaa yhden 2,5 tuuman ja yhden 3,5 tuuman levyn muodossa.

Kuten suhteellisen laajasta yhteensopivuudesta voi jo päätellä, ei kyseessä ole markkinoinnista huolimatta varsinaisesti pieni kotelo. Kotelolla on kokoa jopa suhteellisen paljon ja esimerkiksi samaan tapaan mATX-emolevyjä tukevaan Fractal Meshify C Miniin verrattuna Dark Cube on jopa 103 mm syvempi ja 23 mm leveämpi. Korkeutta Antecin uutuudella on kuitenkin 6 mm vähemmän.

Antec Dark Cuben tekniset tiedot:

Ulkomitat: 512 x 240 x 406 mm (49,9 litraa)

Paino: 12,8 kg

Materiaali: Alumiini, lasi

Etupaneelin liitännät: Virtapainike, LED-painike, 2 x USB 3.0, 3,5 mm:n kuulokeliitin, 3,5 mm:n mikrofoniliitin, 1 x USB Type-C 3.1

Yhteensopivat emolevyt: mATX, Mini-ITX

2,5” levypaikat: 1

3,5” levypaikat: 1

Laajennuskorttipaikat: 4

Lisäkorttien maksimipituus: 330 mm

CPU Coolerin maksimikorkeus: 175 mm

ATX-virtalähteen maksimipituus: 220 mm

Tuuletinpaikat: Edessä: 2 x 120 / 140 mm Takana: 1 x 120 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä: 240 mm Takana: 120 mm



Antec ei ole ilmoittanuit Dark Cuben tarkkaa myyntiintuloajankohtaa, mutta valmistajan mukaan se on tulossa Euroopan markkinoille lähiaikoina. Dark Cuben suositushinta on 209 euroa.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote