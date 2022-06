Fusion panostaa RGB-valaistukseen, kun Storm antaa suorituskyvyn puhua ja jätti valot tehtaalle.

Koteloistaan parhaiten tunnettu Antec on julkistanut uusia tuulettimia markkinoille. Fusion 120 -tuulettimet tyydyttävät RGB:n nälkäisimmät asiakkaat kun Storm 120 -tuulettimet on suunniteltu valoshowta karsastaville.

Antec Fusion 120 -tuulettimet pistävät kotelon RGB-valaistuksen kuntoon 12-sivuisella RGB-kehyksellään, jossa on haettu lisää uniikkia ulkonäköä käyttämällä kirkasta kuorta valoa hajoittavan huurretun kerroksen päällä. Itse tuuletin lapoineen on kuitenkin mustanpuhuvaa muovia, eikä yhtiö ole turvautunut esimerkiksi tuulettimissa tyypillisiin läpikuultaviin lapoihin. Kehyksessä on yhteensä 16 ohjelmoitavaa LED-valoa. Yhtiön on panostanut lisäksi äänen minimoimiseen suunnittelemalla ääntä vähentävän kehysrakenteen menemättä kuitenkaan verkkosivuilla tarkemmin sen yksityiskohtiin. Tuulettimien kaveriksi on lisäksi saatavilla 5+5-kanavainen tuuletin- ja RGB-ohjain.

Mustanpuhuva Storm 120 on puolestaan suunniteltu etenkin huipputasoisen ilmankierron kannalta. Yhtiön mukaan sen kehykset, spiraalimainen tuuletinrakenne ja nestelaakeroitu moottori varmistavat erittäin tehokkaan tuuletuksen. Tuulettimissa on otettu huomioon myös ketjutusmahdollisuus lisäämällä kunkin emolevyyn tai tuuletinohjaimeen menevän urosliittimen rinnalle naarasliitin, johon voi kytkeä minkä tahansa nelipinnisen PWM-tuulettimen. Koska RGB-valoja ei ole, ei käyttäjän tarvitse myöskään välittää niiden johtotarpeista. Myös Stormin ruuvinpaikoista löytyy tärinöitä vähentävät pehmusteet.

Antec Fusion 120- ja Storm 120 -tuuletinten tekniset ominaisuudet:

Koko: 120 x 120 x 25 mm

Nopeus: 600-2000 RPM PWM

Ilmavirta: Fusion 120 57,93 CFM Storm 120 66,56 CFM

Staattinen paine: Fusion 120: 2,1 mmH2O Storm 120: 2,7 mmH2O

Melu Fusion 120: 17,02-31,24 dB(A) Storm 120: 11,4-34,9 dB(A)

Elinaika: Fusion 120: 40 000 tuntia, takuu 2 vuotta Storm 120: 80 000 tuntia, takuu 3 vuotta



Fusion 120 saapuu myyntiin yksittäispakattuina sekä kolmen tuulettimen paketeissa tuuletin- ja RGB-ohjaimen kera. Storm 120 tulee niin ikään yksittäispakattuina ja kolmen paketeissa, mutta ilman ohjainyksikköä. Lisäksi Antec tuo yksinoikeudella Amazonin kautta myyntiin viiden Fusion 120:n (+ tuuletin- ja RGB-ohjain) paketin sekä kahden ja viiden Storm 120 -tuulettimen paketit. Hinnoista yhtiö ei ole ehtinyt hiiskumaan vielä mitään.

Lähteet: Antec Fusion, Antec Storm