Kioxia esitteli jopa 7 bittiä soluun tallentavaa NAND-muistia

Tällä hetkellä markkinoilla on enimmillään 4 bittiä soluun tallentavia NAND-muisteja, eikä tällä haavaa -196 celsiusasteen vaativia 7 bittiä soluun tallentavia muisteja tarvitse miettiä vielä pitkään aikaan.

Muun muassa SSD-asemissa käytettäviä NAND Flash -piirejä on markkinoilla useita eri tyyppejä. Alun perin NAND-solut tallensivat vain yhden bitin solua kohden (SLC) ja nykymarkkinoilla käytetään pääasiassa kolme (TLC, 3-bit MLC) tai neljä (QLC, 4-bit MLC) bittiä per solu tallentavia muisteja.

Kioxia on nyt esitellyt International Memory Workshop 2022 -tapahtumassa uusinta saavutustaan NAND Flash -muistien saralla. Yhtiö on onnistunut kehittämään muistin, johon kyetään tallentamaan jopa 7 bittiä per solu. Vaikka 7 bittiä ei sinänsä kuulosta kenties paljolta, se vaatii jopa 128 jännitetasoa saman solun sisälle siinä missä TLC-solut vaativat kahdeksan ja QLC-solut 16 tasoa.

7 bittiä soluun tallentavan muistin valmistaminen ei ollut yksinkertaista, vaan yhtiö joutui käyttämään esimerkiksi sähköä paremmin johtavaa yksikiteistä piitä monikiteisen sijaan. Lisäksi aivan joka kokoonpanosta ei vielä löydy vaadittuun 77 kelvinin eli -196 celsiusasteeseen yltävää jäähdytystä koneen sisuksista. Tästä huolimatta Kioxia suunnittelee jo 8 bittiä soluun tallentavaa muistia, johon vaaditaan jo 256 jännitetasoa. Jos ja kun 7 bittiä soluun tallentavat muistit saapuvat joskus myyntiin, ne tultaneen tuntemaan lyhenteestä 7LC, koska HLC ehtisi menemään 6 bittiä soluun tallentavalle versiolle (Hexa Level Cell, 7 olisi Hepta)

