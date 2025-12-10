Uudistetut sankakuulokkeet ovat edeltäjämallin tavoin korjattavissa useilla erilaisilla varaosilla.

Hollantilainen Fairphone, joka tarjoaa astetta helpommin korjattavaa elektroniikkaa vastuullisuuden ja kestävyyden nimissä – kuten esimerkiksi Fairphone-puhelimia –, on julkaissut langattomat Fairbuds XL -sankakuulokkeet, jotka on uudistettu parin vuoden takaisesta samannimisestä mallista. Tarjolla on edelleen valikoima virallisia varaosia, joiden avulla kuulokkeita voi tarvittaessa korjata ja niiden käyttöikää siten pidentää.

Teknisiltä ominaisuuksistaan uudistetuissa kuulokkeissa on edelleen esimerkiksi 40 mm:n kaiutinelementit, 30 tunnin akunkesto, vastamelutoiminto, IP54-suojaus ja aptX HD -tuki. Niille mainostetaan kuitenkin nyt rikkaampaa ja luonnollisempaa äänimaailmaa sekä mukavampaa istuvuutta uudistettujen korvakuppien ja pääpannan ansiosta.

Fairphone käyttää tuotteissaan mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja, kuten muovia ja alumiinia, ja se myös kertoo maksavansa tuotannon työntekijöille alan normeja reilummin. Koska tuotteiden pitkäikäisyys ja varaosat ovat valmistajan markkinoinnin keskiössä, tarjotaan ensimmäisten Fairbuds XL -kuulokkeiden omistajille uusia kaiutinelementtejä ja korvakuppeja 25 %:n alennuksella valmistajan verkkokaupassa maaliskuun loppuun saakka. Osat vaihtamalla vanhoihin kuulokkeisiin saa näin siis uudistetun äänimaailman ja istuvuuden tarvitsematta kokonaan uusia kuulokkeita.

Päivitetyt Fairbuds XL -kuulokkeet ovat saatavilla Fairphonelta ja jälleenmyyjiltä 249 euron suositushintaan värivaihtoehdoin Forest Green ja Horizon Black.

Lähde: TechPowerUp, Tuotesivu