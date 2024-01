Uusi G4X-mallisto tuo pelaajien saataville edulliset 1080p-tarkkuuden näytöt 24:n ja 27 tuuman koossa.

Näyttövalmistaja AOC on julkaissut Agon-alatavaramerkkinsä alle kaksi uutta edullisemman pään pelinäyttöä, 24-tuumaisen 24G4X:n ja 27-tuumaisen 27G4X:n. Molemmat näytöt ovat kuvasuhteeltaan 16:9, tarkkuudeltaan FHD eli 1920×1080 pikseliä ja maksimivirkistystaajuudeltaan 180 hertsiä. Gray-to-gray-vasteajaksi näyttöjen IPS-paneeleille AOC on ilmoittanut yhden millisekunnin.

Näytöissä on uudistettu OSD-valikko (on-screen display), jolla voi säätää näytön asetuksia. Tämä onnistuu myös AOC:n G-Menu-ohjelmistolla. Niissä on myös HDR10-tuki 300 nitin kirkkaudella sekä G-Sync Compatible -toiminnallisuus mukautuvaa virkistystaajuutta varten. Flicker-Free- ja LowBlue-tilat vähentävät silmien rasitusta.

Muotoilultaan 24G4X:ää ja 27G4X:ää mainostetaan e-urheiluun, sillä uudistettu jalusta tarjoaa aiempaa enemmän tilaa hiirelle ja näppäimistölle. Näytöissä on myös kallistus-, kääntö-, kierto- ja korkeussäädöt sekä VESA-kiinnitysmahdollisuus. Kolmelta sivulta kehyksetön muotoilu on oivallinen useamman näytön konfiguraatioille. Näytöissä on sisäänrakennetut kahden watin kaiuttimet sekä kuulokeliitäntä.

AOC:n suositushinnat ovat 179 euroa 24G4X:lle ja 199 euroa 27G4X:lle. Kirjoitushetkellä Hinta.fi-sivustolla 24G4X:ää löytyy noin 220 eurosta alkaen ja 27G4X:ää noin 250 eurosta alkaen.

Lähde: AOC:n sähköpostitiedote, Hinta.fi (1, 2)