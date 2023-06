AOC:n uusi Agon Pro AG276QZD liittyy 27-tuumaisten OLED-kerhoon

AOC luottaa useiden kilpailijoidensa tavoin LG:n WOLED-paneeliin ja on saanut hinnan painetuksi muita matalammalle alle tuhanteen euroon.

Helposti kieleltä soljuvalla nimellä brändinsä siunannut AOC on julkaissut jälleen uutta verta pelinäyttöjen tiukasti kilpailuille markkinoille. Yhtiön uutuus noudattaa viime aikojen trendejä hyödyntämällä perinteisempien paneelien sijasta OLEDia.

AOC:n AGON by AOC Agon Pro AG276QZD on 26,5-tuumaisella LG:n OLED-paneelilla varustettu pelinäyttö. Se tarjoaa kokoonsa nähden järkevän 2560×1440-resoluution 240 hertsin virkistystaajuudella ja näytölle luvataan vaivainen 0,3 millisekunnin G2G-vasteaika. Muuttuva virkistystaajuus on tuettu FreeSync- ja G-Sync Compatible -sertifioituna. Paneeli on 10-bittinen ja kykenee toistamaan 98,5 % DCI-P3-väriavaruudesta. Myös HDR10 on tuettu, mutta näytön kirkkaudesta yhtiö on hyvin hiljaa.

AG276QZD:n jalka tarjoaa näytölle kääntösädettä -4° – +21,5° ja kääntösädettä -30° – 30°. Myös Pivot-ominaisuus on tuettu ja näytön korkeuttakin voidaan säätää 130 mm säätövaralla. Näytön takaa löytyy tyylitelty Light FX -RGB-valaistusalue ja I/O-liittimet, joihin lukeutuvat kaksi HDMI 2.0- ja kaksi DisplayPort 1.4 -liitäntää sekä kaksiporttinen USB 3.2 Gen 1 -hubi ja kuulokeliitäntä.

AOC AGON by AOC Agon Pro AG276QZA saapuu myyntiin kesäkuun aikana. Sen suositushinta on 999 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote