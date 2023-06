Aiemmissa Vulcan II -sarjan näppäimistöissä on ollut käytössä optiset Titan II -kytkimet.

Turtle Beachin talliin kuuluva Roccat on ollut aina hieman oman tiensä kulkija. Yhtiön tuorein näppäimistö noudattaa tuttua ja turvallista mallia erottumalla massasta selvästi.

Roccat Vulcan II on täyskokoinen mekaaninen näppäimistö yhtiön uusilla mekaanisilla Titan II -kytkimillä. Kytkimet tulevat saataville lineaarisina punaisina ja tuntopisteellisinä ruskeina versioina ja ne on voideltu tehtaalla valmiiksi. Punaisen version kytkentäpiste on 1,4 ja ruskean 1,8 mm. Kumpikin vaatii 45 gramman painallusvoiman ja niiden koko liikerata on 3,6 mm. Kytkimen kansi on tehty kirkkaan läpinäkyvästä muovista AIMO RGB-valaistuksen optimoimiseksi. Roccat lupaa Titan II -kytkimille jopa 80 miljoonan painalluksen eliniän.

Vulcan II on yhtiön edellisten lippulaivojen tapaan rungoltaan matalaprofiilinen, mutta kytkimet ovat täyskokoisia ja koko niiden kansipuoli tulee ulos rungosta ja sen alumiinikannesta. Myös näppäinhatut ovat matalaprofiilisia, mutta näppäimistön luvataan huolivan useimmat Cherry MX -tyyppiset näppäinhatut. Täyden näppäinasettelun lisäksi numpadin yläpuolelta löytyy kolme mediapainiketta ja pyöritettävä äänenvoimakkuusnuppi, jonka painallus toimii mykistyspainikkeena. Roccatin ohjelmiston avulla näppäimistö tukee Ez-Shift-toimintoa, joiden avulla näppäimiin saa ohjelmoitua toisenkin funktion. Neljä valaistus- ja näppäinprofiilia voi myös tallentaa suoraan näppäimistön muistiin.

Roccat Vulcan II:n suositushinta Euroopassa on 159,99 euroa. Se on ennakkotilattavissa heti Ranskan ja Saksan asetteluilla, mutta myös Nordic-asettelua on lupa odottaa myyntiin. FR- ja DE-asetteluiden toimitukset on tarkoitus aloittaa 19. heinäkuuta.

Lähde: Lehdistötiedote