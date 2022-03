Apple esitteli kolmannen sukupolven iPhone SE:n ja vuodelle 2022 päivitetyn iPad Airin

Täysin uusien mallien lisäksi Apple esitteli myös uudet vihreät värivaihtoehdot sekä iPhone 13 -perusmalleista että Pro-malleista.

Apple esitteli Peek Performance -tapahtumassaan odotetusti uudet vuodelle 2022 päivitetyt iPhone SE:n sekä iPad Airin. Kaksikko muistuttaa pääosin edeltäjiään ja ainoina selvinä uutuuksina toimivat päivitetyt järjestelmäpiirit, jonka myötä molemmat uudet laitteet tukevat nyt myös 5G-yhteyksiä.

iPhone SE päivitettiin sisältämään iPhone 13 -malleistakin löytyvä A15 Bionic -järjestelmäpiiri, joka tuo 5G-yhteyksien lisäksi myös varsin selvän suorituskykyparannuksen vuoden 2020 SE:ssä nähtyyn A13 Bioniciin verrattuna. Sovellusten nopeuden lisäksi päivittyneet laskentaominaisuudet tulevat näkymään myös kamerapuolella viimeaikaisista iPhoneista tutuilla kuvausominaisuuksilla kuten Smart HDR sekä Deep Fusion.

Ulkonäöllisesti puhelin on säilynyt identtisenä edeltäjäänsä nähden, eli käytössä on edelleen vuoden 2017 iPhone 8:sta tuttu muotoilu, 4,7-tuumainen Retina HD -näyttö sekä sormenjälkilukijan tarjoava kotipainike näytön alapuolella. Myös vedenkestävyydelle puhelin tarjoaa edellisestä SE:stä tutun IP67-luokituksen.

Ennallaan pysyneestä fyysisestä olemuksesta huolimatta uuden iPhone SE:n akun luvataan kestävän edeltäjämallia paremmin. 20 watin pikalatauksella puhelimen luvataan latautuvan nollasta 50 prosenttiin 30 minuutissa.

Myös iPad Air luottaa edeltäjänsä ulkonäköön, eli kyseessä on edelleen iPad Pro -mallien tavoin kulmikkaasti muotoiltu taulutietokone, jossa ei kuitenkaan ole Face ID -kasvojen tunnistusta, vaan käytössä on virtapainikkeeseen integroitu sormenjälkilukija. Näyttö uudessa Airissa on niin ikään edelleen 10,9-tuumainen eikä sen virkistystaajuudesta ollut mainintaa, joten kyseessä on mitä ilmeisimmin edelleen 60 hertsin nopeuteen yltävä IPS-näyttö.

Järjestelmäpiiri iPad Airissa puolestaan otti varsin suuren harppauksen, sillä edellismallin A14 Bionic -piiriä ei päivitetty iPhone 13 -malleista ja uudesta SE:stä tuttuun A15 Bioniciin, vaan sen sijaan tabletin sisällä sykkii iPad Pro -malleista sekä Applen 13-tuumaisesta MacBook Prosta ja MacBook Airista tuttu M1-järjestelmäpiiri.

Uutuusmallien lisäksi Apple julkaisi myös uudet vihreät värivaihtoehdot iPhone 13 ja iPhone 13 Pro -malleihin. Perusmallit saivat uudeksi värikseen yksinkertaiseksi vihreäksi nimetyn tumman vihreän sävyn ja Pro-mallit puolestaan vuorimännyn vihreäksi nimetyn pykälän vaaleamman sävyn.

Kaikkien uusien mallien ennakkomyynti alkaa tämän viikon perjantaina eli 11. maaliskuuta kello 15 ja kauppoihin laitteet saapuvat viikkoa myöhemmin eli 18. maaliskuuta. iPhone SE:n hinta nousi edeltäjämallistaan 30 eurolla, eli 64 gigatavun tallennustilalla varustettuna laitteen lähtöhinta on 529 euroa. Myös iPad Air sai osakseen 30 euron hinnankorotuksen 64 gigatavun tallennustilalla ja Wi-Fi-yhteyksillä varustetun lähtömallin kustantaessa 679 euroa.

Lähde: Apple (1), (2), (3)