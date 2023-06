Nothing Phone (2) OnLeaksin renderöidyissä vuotokuvissa

Vuotokuvien mukaan Nothingin toisen sukupolven malli kasvaa ja pyöristyy edeltäjäänsä nähden.

OnLeaks (Steve Hemmerstoffer) on julkaissut yhdessä Smartprix-sivuston kanssa renderöityjä kuvia Nothingin tulevasta toisen sukupolven Phone-puhelimesta. OnLeaksin mukaan renderöinnit pohjautuvat testausvaiheen laitteeseen, joten lopullisessa myyntiversiossa saattaa olla pieniä eroja.

Kuvien perusteella laite on tunnistettavissa välittömästi yrityksen tuotteeksi, sillä ensimmäisen sukupolven tapaan takakuori on läpinäkyvä ja paljastaa altaan Glyph-valaistusefektit, joiden ohjauksen kerrotaan olevan entistä hienojakoisempaa. Toisin sanoen käyttäjä voi entistä tarkemmin määritellä mihin käyttöön mitäkin Glyph-valaistuselementtiä käytetään. Laitteen ulkomitat tulevat kasvamaan hieman, sillä Nothing on jo vahvistanut, että näyttö on 6,7-tuumainen. Kuvien perusteella laitteen metallikehys on edeltäjästä poiketen pyöristetty ja etu- sekä takalasi ovat myös saaneet reunoihinsa pienen pyöristyksen.

Nothing on jo paljastanut aiemmin puhelimen käyttävän Snapdragon 8+ gen 1 -piiriä ja akun kapasiteetiksi Carl Pei vahvisti Forbesin haastattelussa 4700 mAh. Yritys on myös kertonut Phone (2) hiilijalanjäljeksi 53,45 kiloa, joka on vajaa 10 % pienempi kuin edeltäjämallissa. Kuvien perusteella takakameroita on edelleen kaksi, mutta niiden tarkemmasta teknisestä toteutuskesta ei ole toistaiseksi vuotanut tietoja. Laitteen julkaisu tapahtuu heinäkuussa.

io-tech testasi Nothing Phone (1):n viime kesänä ja testaa myös tulevan kakkosversion, kunhan se julkaistaan.

Lähde & kuvat: OnLeaks, Smartprix